Правящая партия Грузии внесла в парламент законопроекты против ЛГБТ

По словам председателя грузинского парламента, один из законов установит в Грузии новый государственный праздник – „День святости семьи“, который будет ежегодно отмечаться 17 мая. В этот день в мире отмечается День борьбы против гомофобии и трансфобии.

Другими законопроектами того же пакета предусмотрен запрет на любое ограничение в государственных учреждениях и частных компаниях свободного использования терминов „мама“ и „папа“. Кроме того, специальная комиссия будет следить за тем, чтобы в любых художественных произведениях, в том числе литературе, фильмах, спектаклях или рисунках авторы не пропагандировали „однополые отношения либо инцест“. Соответствующий контент будет немедленно изыматься или запрещаться к показу и распространению.

„Марши достоинства“, то есть шествия представителей ЛГБТ, которые каждый раз за прошлые годы наталкивались в Грузии на яростное сопротивление религиозных фанатиков и сопровождались насилием, отныне будут официально запрещены законом, как „пропагандирующие ЛГБТ образ жизни“.

По словам Папуашвили, отдельным законопроектом запрещается „регистрация любых отношений, альтернативных супружеству“, кроме „союза между мужчиной и женщиной“. Соответствующую поправку в конституцию „Грузинская мечта“ внесла ещё в 2017 году.

Отдельным законопроектом запрещаются „любые медицинские манипуляции по смене пола“, а гражданам вменяется в обязанность указывать в документах пол, соответствующий их „генетическому профилю“. Однополые пары не смогут регистрировать свой союз и воспитывать детей.

Шалва Папуашвили напомнил, что в Грузии, по инициативе правящей партии, уже в течении несколько месяцев обсуждаются конституционные поправки аналогичного содержания. Но это „нисколько не помешает“ принятию и законодательного пакета.

Для принятия конституционных поправок правящей партии вряд ли хватит голосов в парламенте. Для этого необходимо ¾ от списочного состава депутатов. Законы же принимаются простым большинством голосов.