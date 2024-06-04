Правящая партия Грузии внесла в парламент законопроекты против ЛГБТ
До конца весенней сессии законодательного органа Грузии парламентское большинство от правящей партии „Грузинская мечта“ планирует принять 19 законов под общим названием „против ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних и для защиты семейных ценностей“. Об этом на брифинге для журналистов сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает „Радио Свобода“.
По словам председателя грузинского парламента, один из законов установит в Грузии новый государственный праздник – „День святости семьи“, который будет ежегодно отмечаться 17 мая. В этот день в мире отмечается День борьбы против гомофобии и трансфобии.
Другими законопроектами того же пакета предусмотрен запрет на любое ограничение в государственных учреждениях и частных компаниях свободного использования терминов „мама“ и „папа“. Кроме того, специальная комиссия будет следить за тем, чтобы в любых художественных произведениях, в том числе литературе, фильмах, спектаклях или рисунках авторы не пропагандировали „однополые отношения либо инцест“. Соответствующий контент будет немедленно изыматься или запрещаться к показу и распространению.
„Марши достоинства“, то есть шествия представителей ЛГБТ, которые каждый раз за прошлые годы наталкивались в Грузии на яростное сопротивление религиозных фанатиков и сопровождались насилием, отныне будут официально запрещены законом, как „пропагандирующие ЛГБТ образ жизни“.
По словам Папуашвили, отдельным законопроектом запрещается „регистрация любых отношений, альтернативных супружеству“, кроме „союза между мужчиной и женщиной“. Соответствующую поправку в конституцию „Грузинская мечта“ внесла ещё в 2017 году.
Отдельным законопроектом запрещаются „любые медицинские манипуляции по смене пола“, а гражданам вменяется в обязанность указывать в документах пол, соответствующий их „генетическому профилю“. Однополые пары не смогут регистрировать свой союз и воспитывать детей.
Шалва Папуашвили напомнил, что в Грузии, по инициативе правящей партии, уже в течении несколько месяцев обсуждаются конституционные поправки аналогичного содержания. Но это „нисколько не помешает“ принятию и законодательного пакета.
Для принятия конституционных поправок правящей партии вряд ли хватит голосов в парламенте. Для этого необходимо ¾ от списочного состава депутатов. Законы же принимаются простым большинством голосов.
Оппозиция не участвует в обсуждении конституционных поправок, ровно как и законодательного пакета против ЛГБТ, называя инициативу властей „надуманной“ и „неактуальной“. Однако с учётом отношения к проблеме значительной части грузинского общества, оппозиционные прозападные партии на данный момент воздерживаются от слишком активных протестов - в отличие от протестов против недавно принятого закона о так называемых иностранных агентах.
Впрочем, как сказал в беседе с Радио Свобода диссидент советской эпохи, литератор Леван Бердзенишвили, „грузинское общество значительно повзрослело и приблизилось к европейскому пониманию толерантности“. „Не очень многие одобрят в нашей стране такое мракобесие, как изъятие из библиотек или фильмотек жемчужин мировой культуры соответствующего содержания“ - отметил Бердзенишвили. Он уверен, что инициирование „пакета против ЛГБТ“ ничто иное, как „предвыборная одноходовочка“ правящей партии с целью заручится голосами „тех, кто ментально и культурно остался в прошлом“.
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