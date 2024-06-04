Правительства стран Запада готовят ответ на российские акции саботажа в Европе

Издание в этой связи приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего на прошлой неделе, что на встрече глав МИД стран НАТО в Праге „практически каждый союзник“ отметил, что „Кремль усиливает гибридные атаки против прифронтовых государств, членов НАТО, поджигая и саботируя склады поставок, игнорируя морские границы и демаркацию на Балтике, совершая все новые и новые кибератаки и распространяя дезинформацию“.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью FT сообщил, что союзники по НАТО пытаются понять, как реагировать, не прибегая к статье 5 о взаимной обороне членов альянса. „Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента“, - пояснил он, добавив, что среди рассматриваемых вариантов - запрет для российских дипломатов покидать пределы страны, в которой они аккредитованы. Ранее на такой шаг пошла Польша, где участились случаи диверсий.

Другой, более агрессивный вариант мог бы включать в себя информационную кампанию внутри РФ о том, во что ежедневно обходится России война против Украины. „Если вы среднестатистический россиянин, то не должно пройти и дня, чтобы вам не напомнили об огромном количестве жертв, понесенных российскими войсками“, - пояснил аналитик Элиот Коэн, ранее занимавший должность советника Госдепартамента США. При этом высокопоставленный военный чиновник в интервью FT подчеркнул, что страны Запада должны избегать „неэтичных или незаконных средств, подобных тем, которые использует Россия“.

Трудности в выработке ответа

Одновременно собеседники издания отметили трудности с выработкой ответа на диверсионную деятельность России. Одна из главных проблем заключается в том, что диверсии часто совершаются прокси, что затрудняет их увязку с Россией. Кроме того, атаки Москвы непредсказуемы, осуществляются в разных формах и носят асимметричный характер, в результате ответные действия чреваты эскалацией, пояснили источники FT.