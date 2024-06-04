Это успех! В соревновании по разработке игр в Ида-Вирумаа приняло участие 85 человек

Андрей Русиновский рассказал, что у нынешнего, йыхвиского „джема“ были свои позитивные особенности. К примеру, часть мероприятия была организована как обучающая - менторы провели несколько семинаров и лекций.

Тигран Ахумян спец в разработке 3d моделей для трипл-игр. Наум Маркович - разрабочий с 10-летним опытом, сейчас занимается оптимизацией игр под мобильные платформы. Сэм Афшари имеет несколько фирм, и весьма успешен.

Русиновский, рассказывая о личностях менторов, подчеркнул их опыт и компетенции. Он рассказал, что Джордан Моррис за последние годы выпустил две успешные игры, продав порядка 250 000 копий и став благодаря этому миллионером.

„Это был отличный опыт! По наблюдению - здесь много талантливых ребят, но, все-таки, особенностью региональной молодежи является то, что им обычно нужна большая поддержка со стороны менторов. Поэтому в этот раз было решено привлечь к этому рекордное количество менторов - аж семь мощных специалистов, и в этом была особенная ценность мероприятия“, - рассказал Андрей Русиновский.

По словам одного из ключевых менторов и соорганизаторов IDA Game Jam Андрея Русиновского, который является руководителем GameDev Estonia и GameDev HUB, соревнования, которые прошли в Йыхви - одни из самых масштабных проводимых до этого в Эстонии, как по количеству вовлеченных участников, так и по качеству и „выхлопу“.

Результаты потрясли даже менторов, среди которых такие громкие имена в индустрии компьютерных игр Эстонии как Джордан Моррис, Андрей Русиновский, Наум Маркович, Тигран Ахумян, Сэм Афшари и Ахмед Эль Шенави. Проведение мероприятия стало возможным благодаря финансовой поддержке Startup Estonia.

Чтобы было понятно, Game Jam - это большое соревнование, в котором на заданную тему без всякой „домашней“ подготовки команды должны разработать собственную игру и представить ее на суд жюри. У участников было 48 часов, чтобы создать ее с нуля, а темой в первый день объявили „Блокбастер Ида-Вирумаа“.

„В конце второго дня все менторы ходили по командам, очень тщательно изучали их деятельность, интересовались чем помочь, поддерживали и направляли“, - рассказал Русиновский.

Из важных замечаний, данных Русиновским, стало то, что не у всех участников был на уровне английский язык, и это, к чему следует стремиться и что всем доступно - подтянуть свой уровень владения английским!

„Если у вас есть „под рукой“ супер-спец, который может помочь, и единственное препятствие для принятие этой помощи - уровень языка, то это крайне жаль. И это то, что может улучшить каждый, кто решил сделать карьеру в игровой индустрии“, - отмечает Русиновский.

Уровень команд Русиновский оценил как достойный, особенно подчеркнув, что команда-победитель заставила всех менторов приятно изумиться.

„Вообще, команды из Ида-Вирумааского центра профобразования отнеслись к „джему“ очень серьезно, и победители просто положили на лопатки видавших виды спецов. Уровень оказался очень высокий, объем проделанной работы - нереальный. Вообще, я заметил, что всегда в любом из подобных соревнований попадается команда, состоящая из настоящих самородков. Они умеют сделать игру на таком уровне, на котором способен это сделать не каждый из моих студентов“, - похвалил победителей Русиновский.

Что дальше?

Важно отметить, что, несмотря на мощную поддержку от партнеров, а также от Технополя, Ида-Вирумааского центра предпринимательства и Startup Estonia, на призы и подарки, поддержка лучших команд этим не ограничилась.