Это успех! В соревновании по разработке игр в Ида-Вирумаа приняло участие 85 человек
В конце мая в kood/Jõhvi при сотрудничестве акселератора кино и мультимедиа Технополя, GameDev Estonia и Ида-Вирумааского центра предпринимательства собралось рекордное количество участников - 85 человек (17 команд), которые в течение трех дней участвовали в IDA Game Jam, грандиозном мероприятии по разработке собственной игры на заданную тему. Победителем стала команда из Ида-Вирумааского центра профобразования (IVKHK).
Чтобы было понятно, Game Jam - это большое соревнование, в котором на заданную тему без всякой „домашней“ подготовки команды должны разработать собственную игру и представить ее на суд жюри. У участников было 48 часов, чтобы создать ее с нуля, а темой в первый день объявили „Блокбастер Ида-Вирумаа“.
Результаты потрясли даже менторов, среди которых такие громкие имена в индустрии компьютерных игр Эстонии как Джордан Моррис, Андрей Русиновский, Наум Маркович, Тигран Ахумян, Сэм Афшари и Ахмед Эль Шенави. Проведение мероприятия стало возможным благодаря финансовой поддержке Startup Estonia.
Победителями соревнований стали:
1. Esoteric Estonian Games (IVKHK)
2. Ajajo Interactive (kood/Jõhvi)
3. CatPenguin (TLU, Tallinn)
4. Jam (kood/Jõhvi)
5. Pink Socks
По словам одного из ключевых менторов и соорганизаторов IDA Game Jam Андрея Русиновского, который является руководителем GameDev Estonia и GameDev HUB, соревнования, которые прошли в Йыхви - одни из самых масштабных проводимых до этого в Эстонии, как по количеству вовлеченных участников, так и по качеству и „выхлопу“.
„Это был отличный опыт! По наблюдению - здесь много талантливых ребят, но, все-таки, особенностью региональной молодежи является то, что им обычно нужна большая поддержка со стороны менторов. Поэтому в этот раз было решено привлечь к этому рекордное количество менторов - аж семь мощных специалистов, и в этом была особенная ценность мероприятия“, - рассказал Андрей Русиновский.
Русиновский, рассказывая о личностях менторов, подчеркнул их опыт и компетенции. Он рассказал, что Джордан Моррис за последние годы выпустил две успешные игры, продав порядка 250 000 копий и став благодаря этому миллионером.
Тигран Ахумян спец в разработке 3d моделей для трипл-игр. Наум Маркович - разрабочий с 10-летним опытом, сейчас занимается оптимизацией игр под мобильные платформы. Сэм Афшари имеет несколько фирм, и весьма успешен.
Андрей Русиновский рассказал, что у нынешнего, йыхвиского „джема“ были свои позитивные особенности. К примеру, часть мероприятия была организована как обучающая - менторы провели несколько семинаров и лекций.
„В конце второго дня все менторы ходили по командам, очень тщательно изучали их деятельность, интересовались чем помочь, поддерживали и направляли“, - рассказал Русиновский.
Из важных замечаний, данных Русиновским, стало то, что не у всех участников был на уровне английский язык, и это, к чему следует стремиться и что всем доступно - подтянуть свой уровень владения английским!
„Если у вас есть „под рукой“ супер-спец, который может помочь, и единственное препятствие для принятие этой помощи - уровень языка, то это крайне жаль. И это то, что может улучшить каждый, кто решил сделать карьеру в игровой индустрии“, - отмечает Русиновский.
Уровень команд Русиновский оценил как достойный, особенно подчеркнув, что команда-победитель заставила всех менторов приятно изумиться.
„Вообще, команды из Ида-Вирумааского центра профобразования отнеслись к „джему“ очень серьезно, и победители просто положили на лопатки видавших виды спецов. Уровень оказался очень высокий, объем проделанной работы - нереальный. Вообще, я заметил, что всегда в любом из подобных соревнований попадается команда, состоящая из настоящих самородков. Они умеют сделать игру на таком уровне, на котором способен это сделать не каждый из моих студентов“, - похвалил победителей Русиновский.
Что дальше?
Важно отметить, что, несмотря на мощную поддержку от партнеров, а также от Технополя, Ида-Вирумааского центра предпринимательства и Startup Estonia, на призы и подарки, поддержка лучших команд этим не ограничилась.
„Первым по списку командам мы предложили приехать в Таллинн, поработать у нас с хабе, довести свои проекты „до ума“. Если они займутся этим серьезно, то они смогут вывести свои игры на рынок. И мы готовы им в этом помочь, как помогаем многим талантливым ребятам. К примеру, один из участников с нашей помощью выучился на 3d художника, и он до сих пор работает художником в Таллинне. Одну пару - парня и девушку - мы нанимали даже на работу, и получив у нас опыт, они переехали жить в Португалию“, - вдохновляет на участие в подобных мероприятиях Русиновский.
По словам Русиновского, менторы оценивали привязанность к теме, визуал, сложность, проработанность и техническое исполнение игры. „И еще один важный критерий - FUN - это означает, что игра должна быть веселой, в нее должно хотеться играть, должен появиться азарт. Она может быть даже не слишком сложной в исполнении, но если присутствует элемент „веселости“ - то это уже большой шанс на успех.
Руководитель программы кино- и мультимедиа: „Человек, умеющий разрабатывать игры, может быть полезным в стартапе киноиндустрии!“
„У нас огромный опыт проведения мероприятий, но в качестве одних из организаторов „джема“ мы участвовали впервые. Особенно порадовало, что к мероприятию проявили интерес и люди постарше, которые уже давно занимаются развитием предпринимательства и неоднократно бывали на наших мероприятиях. „Джем“ напоминает чем-то наши трехдневные интенсивы, когда в рамках 48 часов мы даем базовые знания о том, как создать свой стартап, и помогаем командам сделать первые шаги на пути к его созданию. А в третий день команды представляют свои идеи и получают обратную связь от менторов“, - рассказала руководитель акселерационной программы кино и мультимедиа Ольга Курдовская.
По словам Ольги Курдовской, с запуском акселератора кино- и мультимедиа в Ида-Вирумаа важно взаимодействовать не только с предпринимателями, которые развивают технологические продукты в сфере кино и мультимедиа, но и найти точки соприкосновения с теми, кто проявляет интерес к технологиям, стартапам либо гейминг-индустрии.
„Ведь здорово, если в твоем стартапе появится человек с бэкграундом по разработке видеоигр. Я думаю, что через такие сотрудничества и проекты мы даем дополнительные возможности для развития местному сообществу (в том числе новые контакты) и открываем новые варианты реализации идей. Сегодня, когда киноиндустрия претерпевает революцию, мы не знаем, какими будут будущие тренды и технологии. Однако объединив усилия с талантливыми разработчиками игр, мы можем предвидеть эти изменения и быть на передовой линии инноваций. Такое сотрудничество позволяет нам адаптироваться к новым вызовам и возможностям, что особенно важно в столь динамичной и быстроразвивающейся отрасли“, — подытожила результаты мероприятия Ольга Курдовская.
Акселератор кино и мультимедиа является частью инновационного центра кино и мультимедиа IDA Hub, учредителями которого являются „Инвестиционное агентство Ида-Виру“ (IVIA), Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) и научно-деловой городок Технополь. Цель уникального центра инноваций – поддерживать развитие киноталантов и умных будущих создателей. Деятельность Акселератора кино и мультимедиа Технополя финансируется Европейским Союзом.
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