Звери
05.06.2024, 07:45

ФОТО | „Нога начала опухать. К вечеру я уже не могла нормально ходить“. Женщину укусила змея, насколько это опасно?

 (1)
„Екатерину предупредили, что период восстановление может занять до трех месяцев“
„Екатерину предупредили, что период восстановление может занять до трех месяцев“
ФОТО: Erakogu

Субботним утром, 25 мая, Екатерина отправилась с отцом на рыбалку к реке в Пярну. По дороге женщину укусила в ногу змея. Вскоре у нее начались тревожные симптомы: учащенный пульс и тошнота. Нога при этом отекла и сильно болела.

В тот день на Екатерине были штаны, которые доходили до щиколоток, оставляя небольшой зазор между носками и краем штанов. Путь к реке пролегал через невысокую траву. Ее отец шел впереди и немного приминал траву. Внезапно Екатерина почувствовала болезненный укол в оголенную область ноги. „Я думала, что зацепилась за траву. А потом, когда уже вещи разложили, я нагнулась и посмотрела. У меня на ноге было две точки с кровоподтеками“, – описывает RusDelfi Екатерина события того дня.

Поначалу женщина не придала этому большого значения, однако вскоре почувствовала неприятные ощущения: тянущую боль в ноге. Екатерина еще раз внимательно осмотрела свежую рану и убедилась, что это змеиный укус. К тому же незадолго до этого она мельком увидела чей-то хвост. Был это хвост гадюки или ужа – определить было сложно.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии