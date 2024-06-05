05.06.2024, 07:45
ФОТО | „Нога начала опухать. К вечеру я уже не могла нормально ходить“. Женщину укусила змея, насколько это опасно?(1)
ФОТО: Erakogu
Субботним утром, 25 мая, Екатерина отправилась с отцом на рыбалку к реке в Пярну. По дороге женщину укусила в ногу змея. Вскоре у нее начались тревожные симптомы: учащенный пульс и тошнота. Нога при этом отекла и сильно болела.
В тот день на Екатерине были штаны, которые доходили до щиколоток, оставляя небольшой зазор между носками и краем штанов. Путь к реке пролегал через невысокую траву. Ее отец шел впереди и немного приминал траву. Внезапно Екатерина почувствовала болезненный укол в оголенную область ноги. „Я думала, что зацепилась за траву. А потом, когда уже вещи разложили, я нагнулась и посмотрела. У меня на ноге было две точки с кровоподтеками“, – описывает RusDelfi Екатерина события того дня.
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