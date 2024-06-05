ФОТО | „Нога начала опухать. К вечеру я уже не могла нормально ходить“. Женщину укусила змея, насколько это опасно?

В тот день на Екатерине были штаны, которые доходили до щиколоток, оставляя небольшой зазор между носками и краем штанов. Путь к реке пролегал через невысокую траву. Ее отец шел впереди и немного приминал траву. Внезапно Екатерина почувствовала болезненный укол в оголенную область ноги. „Я думала, что зацепилась за траву. А потом, когда уже вещи разложили, я нагнулась и посмотрела. У меня на ноге было две точки с кровоподтеками“, – описывает RusDelfi Екатерина события того дня.