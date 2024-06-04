Издание Politico сообщило о конфликте в руководстве ЕС
По сведениям издания Politico, глава Евросовета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен вновь возглавить Еврокомиссию. Сам Мишель претендует на пост главы европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля, пишет DW.
Действующий глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вновь занять должность председателя Еврокомиссии (ЕК) после выборов в Европарламент, сообщило во вторник, 4 июня, издание Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников.
„Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна - заставить фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост“, - сказал один из собеседников на условиях анонимности. Он отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.
По словам источников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, по всей видимости, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Собеседники издания опасаются, что Мишель в попытке исключить переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза с глазу на глаз, вместо того чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.
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