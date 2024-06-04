Издание Politico сообщило о конфликте в руководстве ЕС

Действующий глава Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) вновь занять должность председателя Еврокомиссии (ЕК) после выборов в Европарламент, сообщило во вторник, 4 июня, издание Politico со ссылкой на восемь источников среди дипломатов и чиновников.

„Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна - заставить фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост“, - сказал один из собеседников на условиях анонимности. Он отметил, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.

По словам источников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, по всей видимости, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Собеседники издания опасаются, что Мишель в попытке исключить переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза с глазу на глаз, вместо того чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.

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