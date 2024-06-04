ГАЛЕРЕЯ | В Нарве прошло празднование Дня эстонского флага

Олег Карпиков, вице-мэр Нарвы после мероприятия на вопрос, что особенного для него в этот день, сказал: „Это день единства, флаг же объединяет нас всех по всем признакам: национальным, культурным, это общее состояние души, флаг - это неразрывная связь с любовью к отечеству“.

„Мне нравится, что наш флаг такой, как будто домашний, в нем природные оттенки и просто приятно об этом подумать в такой день“, - ответила на этот же вопрос женщина, которая пришла на празднование вместе с дочкой.

„Для меня этот день приятный, потому что я люблю Эстонию, а флаг - это часть Эстонии“, - поделилась своим отношением ко Дню флага еще одна гостья мероприятия.

„Мне нравится, что есть день, когда чествуют флаг, что это делается без пафоса, а с народными танцами, словами благодарности студентам, которые когда-то его придумали“, - добавила ее знакомая.

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