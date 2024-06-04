ФОТО | В Берлине идет панихида по Алексею Навальному
На православно-протестантском богослужении в церкви присутствуют вдова политика Юлия Навальная, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, бывший глава штабов Навального Леонид Волков и другие его соратники.
Панихиду проводит протоиерей Андрей Кордочкин, пишет „Русская служба Би-би-си“. В России его запретили в служении после антивоенных высказываний.
Панихида также прошла на Борисовском кладбище в Москве, где похоронен политик. На нее пришли матери Алексея и Юлии Навальных. Телеканал „Дождь“ пишет, что на панихиде было около 100 человек. Ее провел священник Димитрий Сафронов, которого РПЦ запретила в служении — после того, как он же провел панихиду на 40-й день после смерти Навального, пишет Sotavision.
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