ФОТО | В Берлине идет панихида по Алексею Навальному

Панихида также прошла на Борисовском кладбище в Москве, где похоронен политик. На нее пришли матери Алексея и Юлии Навальных. Телеканал „Дождь“ пишет, что на панихиде было около 100 человек. Ее провел священник Димитрий Сафронов, которого РПЦ запретила в служении — после того, как он же провел панихиду на 40-й день после смерти Навального, пишет Sotavision.