ФОТО | Coop Pank стал генеральным спонсором десятиборца Йоханнеса Эрма

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк отметил, что спорт имеет много общего с бизнесом – каждый успех, большой или маленький, является результатом целеустремленной работы: „Мы видим в спортсменах сборной по легкой атлетике ценности, которые также ценим у себя, в Coop Pank. Приверженность спортсменов своему спорту и их воля к осуществлению мечты дорогого стоят“. Таким образом банк хочет внести свой вклад в то, чтобы сборная Эстонии по легкой атлетике и десятиборцы смогли сосредоточиться на предстоящих чемпионате Европы в Риме и Олимпийских играх в Париже и показать там лучший результат.

Ринк особо отметил творящего историю в мире легкой атлетики Йоханнеса Эрма, который совсем недавно завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в закрытых помещениях в Глазго: „Это прекрасное чувство, когда видишь эстонских спортсменов на пьедестале почета крупных соревнований. Мы хотим, чтобы Эрм мог полностью сосредоточиться на предстоящих соревнованиях, поэтому считаем, что единственное правильное решение – подставить плечо“. Маргус Ринк добавил, что сегодняшние ведущие спортсмены являются образцом для подражания для молодежи и детей, учат их решительности и упорному труду для достижения своей мечты.

Десятиборец Йоханнес Эрм выразил благодарность и добавил, что такое признание – большая честь: „Уровень десятиборья в Эстонии очень высок, и без поддержки сложно достичь вершины и удержаться на ней. Моя главная цель – привезти домой медали, и с помощью Coop Bank это возможно“.

По словам президента Союза легкой атлетики Эстонии Эриха Тейгамяги, спортивный год в этом году обещает много вызовов: „В свете предстоящего чемпионата Европы в Риме мы рады начать сотрудничество с Coop Pank, целью которого является оказание поддержки десятиборцам в соревнованиях и помощь Йоханнесу Эрму в достижении его спортивных целей“.