В прошлом году продолжительность жизни жителей Эстонии была самой высокой за всю историю, но продолжительность здоровой жизни снизилась

„После спада, имевшего место во время пандемии коронавируса, ожидаемая продолжительность жизни вновь выросла и превысила показатель 2019 года“, — отметила руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс.

Аналитик пояснила, что Эстония все еще отстает от средней продолжительности жизни в европейских странах, которая по предварительным данным составляет 81,5 года. „Однако наш показатель самый высокий по сравнению с другими странами Балтии. Если в Эстонии ожидаемая продолжительность жизни составляет 79 лет, то в Литве она достигает 77,3 года, а в Латвии – 75,9 года“, — сказала она.

Однако в соседней Финляндии ожидаемая продолжительность жизни значительно выше, чем в Эстонии – 81,7 года. Странами с наиболее высоким в Европе показателем являются Лихтенштейн, Швейцария и Испания, где продолжительность жизни составляет чуть более 84 лет. Самая низкая продолжительность жизни в Болгарии и Латвии, где она составляет менее 76 лет.

„Страны Балтии по-прежнему выделяются среди европейских стран большой гендерной разницей в продолжительности жизни. Если продолжительность жизни женщин в Эстонии составляет 83,1 года, то ожидаемая продолжительность жизни мужчин – 74,5 года“, — отметила аналитик.

Продолжительность здоровой жизни уменьшилось

Данные за 2023 год демонстрируют, что жители Эстонии будут жить здоровыми в течение 58 лет. „По сравнению с прошлым годом количество оставшихся лет здоровой жизни сократилось на 1,2 года. Мужчины живут здоровыми 56,4 года, а женщины – 59,5 лет. Как у мужчин, так и у женщин количество здоровых лет несколько уменьшилось по сравнению с прошлым годом“, — сказала Вооленс.

„Если сравнить продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни, то окажется, что продолжительность жизни мужчин короче, но в здоровом состоянии они живут дольше. Годы здоровой жизни мужчин составляют 75,7% продолжительности жизни. Женщины же живут здоровыми 71,6% своей жизни“, — отметила Вооленс.