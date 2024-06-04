Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены семь человек, включая младенца

Изначально сообщалось, что в результате падения обломков возник пожар и есть раненые местные жители— не менее шести человек, передает „Медуза“. Среди них — ребенок в возрасте одного месяца, который находится в удовлетворительном состоянии и 17-летний подросток, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также пострадали 68-летний мужчина и три женщины — 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Позднее стало известно, что число раненых выросло до семи человек. Еще один пострадавший — 37-летний мужчина, он в больнице, сообщил Сергей Лысак.

Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил Лысак. Также повреждены около 15 автомобилей, а в частных домах, многоэтажках и больнице выбиты окна.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами „Искандер-К“, выпущенными с территории Крыма. Обе они были сбиты, говорится в сообщении командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.

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