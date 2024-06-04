„Арсенал“ ведет переговоры о новом контракте с вратарем сборной Эстонии Хейном
Лондонский „Арсенал“ опубликовал на своем сайте список игроков, которые покинут клуб этим летом. Помимо этого есть три футболиста, с которыми клуб хочет продлить контракты. Один из них - вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн, сообщает Rus.ERR.
„Обсуждения продолжаются, и как только все стороны достигнут соглашения, мы своевременно об этом объявим“, - приводит во вторник фрагмент заявления клуба портал ERR Sport.
Карл Якоб Хейн, основной вратарь сборной Эстонии, перешел в „Арсенал“ из „Нымме Юнайтед“ летом 2018 года.
Свой дебютный и пока единственный официальный матч за главную команду он провел осенью 2022 года, когда „Арсенал“ проиграл дома „Брайтону“ со счетом 1:3 в третьем раунде Кубка английской лиги.
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