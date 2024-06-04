У звезды футбольного клуба „Тоттенхэм“ украли на улице часы стоимостью 300 000 евро

Малийский полузащитник „Тоттенхэма“ Ив Биссума стал жертвой уличного ограбления во французских Каннах, преступники брызнули ему в лицо из газового баллончика и украли часы за €305 тыс. Об этом сообщает РБК Спорт.

На 27-летнего футболиста и его жену напали двое грабителей в ночь на воскресенье возле пятизвездочного отеля на набережной Круазет, когда они вышли из машины. Пара пыталась убежать в отель, но его двери оказались заперты, сообщил Биссума полиции.

Биссума планировал провести в Каннах несколько дней, но после ограбления вернулся в Лондон.

В „Тоттенхэме“ сообщили, что знают об инциденте с игроком. Биссума в минувшем сезоне провел 28 матчей за „Тоттенхэм“ в АПЛ.

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