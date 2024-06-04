ФОТО | Главный тренер Хэберли в преддверии последней для него и Васильева игры сборной Эстонии: „Я пока не знаю, сможет ли он играть“
Сборная Эстонии по футболу сыграет сегодня в Люцерне в товарищеском матче со Швейцарией, эта игра станет последней как для главного тренера Томаса Хэберли, так и для Константина Васильева, долгое время носившего капитанскую повязку.
В то время как Швейцария находится на сборах с 27 мая, эстонская команда собралась лишь в воскресенье и отправится на игру после всего двух тренировок. „Ощущение хорошее. Это нечто особенное — вернуться в то место, где я работал раньше, и я очень жду игры. Мы готовы“, — сказал Хэберли, который до работы в сборной Эстонии тренировал в 2019 году клуб „Люцерн“. „Подход тот же — важно сохранить рутину для моей последней игры. Конечно, времени было мало, и в большинстве случаев мы готовимся больше, однако мы все успели сделать“.