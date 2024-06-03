ОФИЦИАЛЬНО | Килиан Мбаппе стал игроком мадридского „Реала“

25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира в статусе свободного агента подписал 5-летний контракт с испанским грандом.

Мбаппе мог перейти в мадридский „Реал“ бесплатно летом 2022 года, но тогда француз решил продлить контракт с „ПСЖ“.

Килиан выступал за „ПСЖ“ с 2017 года и в составе парижского клуба 6 раз выиграл Лигу 1, 4 раза – Кубок Франции, 3 раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах.

До выступления за ПСЖ Мбаппе играл за „Монако“, с которым выиграл чемпионат Франции.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за „ПСЖ“ 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает французского форварда в 180 миллионов евро. В минувшем сезоне мадридский „Реал“ выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале „Боруссию“ Дортмунд (2:0).

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