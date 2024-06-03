У Эйфелевой башни установили гробы с надписью „Французские солдаты Украины“. Полиция расследует возможный „российский след“

Утром 1 июня пять фальшивых гробов, залитых гипсом, установили около Эйфелевой башни, напоминает Le Monde. Они были завернуты во французские флаги, там также была надпись „Французские солдаты Украины“. В тот же день в Париже задержали троих мужчин — водителя грузовика, на котором перевозили гробы, и еще двоих мужчин, которые собирались сесть на автобус до Берлина. По словам водителя, ему заплатили за перевозку людей и гробов, а сам он приехал из Болгарии накануне вечером. Двое других задержанных — украинец и немец — заявили, что получили 400 евро за доставку гробов.

Le Monde пишет, что анализ содержимого телефона одного из задержанных и показания подозреваемых свидетельствуют о том, что они контактировали с подозреваемым в причастности к осквернению Стены Праведников мира. Речь идет о 34-летнем выходце из Болгарии Георгии Ф. По версии следствия, он вместе еще с двумя людьми сделал отпечатки „красных ладоней“ на мемориале в ночь с 13 на 14 мая.

Одна из приоритетных версий следствия заключается в том, что произошедшее — операция по дестабилизации, координируемая из-за рубежа. Источник издания France.Info утверждает, что речь идет об операции из России. Кроме того, полиция предполагает, что российские спецслужбы также могут быть причастны к появлению изображений звезд Давида на зданиях в Париже и его пригородах в октябре 2023 года.

Le Monde отмечает, что организаторы операции пока не определены, но есть несколько улик, якобы указывающих на Россию. В частности, в течение нескольких дней после обнаружения отпечатков „красных ладоней“, их изображения активно начали публиковать через соцсеть X (бывший Twitter) боты сети Doppelganger („Двойник“), которую ранее обвиняли в распространении „кремлевской пропаганды“. Следствие также утверждает, что исполнителей „акций“ с „красными ладонями“ и звездами Давида сопровождал человек, ответственный за съемку.