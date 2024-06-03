ФОТО | На Чудском озере был замечен как минимум один водяной смерч

Водяной смерч - это вихрь, или торнадо, вращающийся над водой. Когда он достигает суши, то обычно рассеивается и не причиняет вреда. Водяной смерч не вбирает в себя воду, но он может распылять ее, создавая облако брызг в нижней части столба.

В Эстонии водяные смерчи - ежегодное явление, характерное для западного побережья островов, но также довольно распространенное в Вяйнмери, Рижском и Финском заливах. Основной сезон водяных смерчей приходится на август и сентябрь, когда вода еще теплая, но воздушные массы уже более холодные. Иногда может возникнуть серия водяных смерчей, то есть несколько водяных смерчей возникают одновременно или один за другим.

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