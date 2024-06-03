Правда ли, что Дмитрий Нагиев — автор вирусного текста о достоинствах 40-летних женщин?

Текст начинается словами „С возрастом я всё больше ценю женщин, которым за сорок. Этому много причин“. Далее автор перечисляет эти причины, среди которых сдержанность таких женщин, чувство собственного достоинства, щедрость на похвалу, проницательность, честность, откровенность и множество других положительных качеств.

Основной площадкой для распространения текста за подписью Нагиева стал Facebook — там в разные годы появлялись публикации, которые на момент написания этого разбора набрали 3200, 1300, 1200, 1000, 1000, 980, 960, 790, 760 и 530 репостов. В мае 2024 года текст ждал новый виток популярности — одной из публикаций пользователи соцсети поделились более 5000 раз.

Дмитрий Нагиев — публичная персона. За свою карьеру артист дал множество интервью. Свою медиаактивность он сократил почти до нуля после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. У Нагиева есть только один верифицированный аккаунт в соцсетях — профиль @nagiev.universal в Instagram. Ни там, ни в интервью шоумена, ни в других статьях и видеозаписях с его участием „Проверено“ не нашло высказываний, входящих в вирусный текст.

Если проследить историю распространения этого текста в интернете, можно заметить, что Нагиеву его стали приписывать в октябре 2014 года. До этого в 2013–2014 годах всоциальных сетях и на различных русскоязычных сайтах в качестве автора указывали другого человека — американского журналиста Энди Руни (1919–2011), ведущего одной из рубрик в американском телешоу „60 минут“.

Неудивительно, что на английском языке тот же текст за подписью Руни распространился в соцсетях ещё раньше — и уже тогда стал очень популярным. Например, одна из публикаций в Facebook собрала около 141 000 репостов. Эссе, которое в англоязычном сегменте интернета известно под названием „Да здравствуют зрелые женщины“, вполне похоже по духу на размышления журналиста в рамках своей рубрики.