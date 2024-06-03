Правда ли, что Дмитрий Нагиев — автор вирусного текста о достоинствах 40-летних женщин?
Многие годы пользователи соцсетей распространяют эссе, в котором описываются преимущества дам старше 40 лет. Мы проверили, действительно ли этот текст написал российский шоумен.
Текст начинается словами „С возрастом я всё больше ценю женщин, которым за сорок. Этому много причин“. Далее автор перечисляет эти причины, среди которых сдержанность таких женщин, чувство собственного достоинства, щедрость на похвалу, проницательность, честность, откровенность и множество других положительных качеств.
Основной площадкой для распространения текста за подписью Нагиева стал Facebook — там в разные годы появлялись публикации, которые на момент написания этого разбора набрали 3200, 1300, 1200, 1000, 1000, 980, 960, 790, 760 и 530 репостов. В мае 2024 года текст ждал новый виток популярности — одной из публикаций пользователи соцсети поделились более 5000 раз.
Дмитрий Нагиев — публичная персона. За свою карьеру артист дал множество интервью. Свою медиаактивность он сократил почти до нуля после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. У Нагиева есть только один верифицированный аккаунт в соцсетях — профиль @nagiev.universal в Instagram. Ни там, ни в интервью шоумена, ни в других статьях и видеозаписях с его участием „Проверено“ не нашло высказываний, входящих в вирусный текст.
Если проследить историю распространения этого текста в интернете, можно заметить, что Нагиеву его стали приписывать в октябре 2014 года. До этого в 2013–2014 годах всоциальных сетях и на различных русскоязычных сайтах в качестве автора указывали другого человека — американского журналиста Энди Руни (1919–2011), ведущего одной из рубрик в американском телешоу „60 минут“.
Неудивительно, что на английском языке тот же текст за подписью Руни распространился в соцсетях ещё раньше — и уже тогда стал очень популярным. Например, одна из публикаций в Facebook собрала около 141 000 репостов. Эссе, которое в англоязычном сегменте интернета известно под названием „Да здравствуют зрелые женщины“, вполне похоже по духу на размышления журналиста в рамках своей рубрики.
Однако и Руни — не автор этой оды. Ещё в 2003 году её активно распространяли по электронной почте, и корреспондентка издания The Baltimore Sun Сьюзен Реймер, получившая одно из таких писем, решила узнать у коллеги, имеет ли он какое-либо отношение к вирусному тексту. „Меня раздражает, что кто-то ставит мое имя под тем, чего я не писал“, — заявил тогда Руни. А на вопрос, разделяет ли он симпатию автора к женщинам за сорок, ответил: „Не особо“.
Два года спустя Руни вернулся к этой теме в программе „60 минут“: „Слащавый сборник комментариев под названием „Энди Руни о пожилых женщинах“ получил широкое распространение. Меня порадовало, что многие люди написали о своём неверии в моё авторство“.
Оригинальный же текст появился в 2001 году на сайте suddenlysenior.com, созданном специально для пожилых людей и действующем до сих пор. Этот ресурс призван заменить для людей в возрасте их любимые газеты, развлечь читателей и дать ценные советы по медицине и быту. В 2003 году Фрэнк Кайзер, основатель сайта и автор нашумевшего эссе, вспоминал: „Я написал этот текст в 2000 году, но год назад он начал возвращаться ко мне по электронной почте за подписью Энди Руни… Я написал ему, пошутил по этому поводу, и он мне позвонил. Знаете, по телефону он такой же сварливый, как в эфире“.
Отметим, что оригинальное эссе Кайзера под названием In Praise of Older Women не дословно совпадает с вирусными текстами на английском и русском языках. Оно содержит некоторые мысли, отсутствующие в публикациях в соцсетях, и наоборот.
Таким образом, вирусный текст впервые был размещён на американском сайте более двух десятилетий назад. Вскоре в англоязычном сегменте интернета его слегка изменённую версию стали безосновательно приписывать популярному в США телеведущему, а только в 2014 году перевод стал расходиться по Рунету за подписью Нагиева.
Итог: Неверная атрибуция цитаты