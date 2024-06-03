ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (831-й день) | Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям в России обещанные 24 истребителя F-16

Правительство Чехии утвердило концепцию добровольного возвращения украинцев в середине мая. На программу выделили пять с половиной миллионов крон (220 тысяч евро). Беженцы смогут воспользоваться возможностью добровольного возвращения один раз.

В рамках проекта, который продлится с июня по ноябрь 2024 года, власти Чехии готовы оплатить возвращение в Украину украинских беженцев, получивших в Чехии статус временной защитой. Власти готовы оплатить билеты на автобус до 400 беженцам, а также оплатить транспортировку в машинах скорой помощи до 30 пациентам.

МВД Чехии запустило пилотный проект, позволяющий украинцам, желающим вернуться на родину, сделать это за счет чешского правительства , сообщает „Радио Прага“.

Прокуратура Харьковской области сообщила утром 3 июня, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Прокуратура обвинила российских военных в жестоком обращении с пленными и психологическом давлении.

В сети вечером 2 июня начала распространяться видеозапись, предположительно снятая российскими военными в Харьковской области. На видео люди в военной форме РФ ведут несколько украинских военнопленных и заставляют их петь гимн СССР и песню „Вставай, страна огромная“.

Газета The New York Times выпустила большое расследование (в том числе по-русски и по-украински ) о том, как российские власти во время оккупации Херсона вывезли 46 детей из Херсонского дома ребенка, государственного учреждения для детей с особыми потребностями. Многих детей, по данным издания, усыновили в России.

The New York Times рассказала, как власти РФ вывезли из Херсона 46 украинских детей — и позволили их усыновить в России

Войска РФ в ночь на 3 июня нанесли „как минимум пять ударов“ по Слобожанской общине в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов.

Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области. Один человек погиб, два ранены

По данным МВД Чехии на апрель, в стране жили около 339 тысяч граждан Украины, покинувших родину из-за полномасштабного вторжения войск РФ.

В Донецке при обстреле пострадали две мирных жительницы, сообщили власти самопровозглашенной ДНР.

В Петровском районе в результате обстрела ранена женщина 1967 года рождения, а при атаке БПЛА на остановке „Брикетная фабрика“ ранена женщина 1966 года рождения.

Союзники Украины в ближайшее время могут сделать публичные заявления по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сделанное в эфире телемарафона.

По словам Никифорова, в Сингапуре прошла встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином, на которой вопрос ПВО стал основным.

„Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания“, — рассказал Никифоров.

Он добавил, что по поводу новых поставок ПВО Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон — с другими партнерами. „И ожидаем публичные положительные решения уже в ближайшее время“, — заявил Никифоров.

Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям в России обещанные 24 истребителя F-16

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в интервью Politico, данном на саммите „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапуре.

Оллонгрен заявила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это сделала Бельгия, где премьер-министр Александр де Кроо предупредил Киев о недопустимости полетов F-16, которые он получит от своей страны, в российском воздушном пространстве.

Оллонгрен сказала, что „ограничений по бельгийскому образцу не будет“. „Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют“, — заявила министр.