ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (831-й день) | Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям в России обещанные 24 истребителя F-16
Подводим итоги еще одного дня войны.
Российские войска нанесли удар по базе отдыха в Харьковской области. Один человек погиб, два ранены
Войска РФ в ночь на 3 июня нанесли „как минимум пять ударов“ по Слобожанской общине в Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов.
The New York Times рассказала, как власти РФ вывезли из Херсона 46 украинских детей — и позволили их усыновить в России
Газета The New York Times выпустила большое расследование (в том числе по-русски и по-украински) о том, как российские власти во время оккупации Херсона вывезли 46 детей из Херсонского дома ребенка, государственного учреждения для детей с особыми потребностями. Многих детей, по данным издания, усыновили в России.
В Украине начали расследование из-за видеозаписи, где, предположительно, российские военные заставляют украинских пленных петь гимн СССР
В сети вечером 2 июня начала распространяться видеозапись, предположительно снятая российскими военными в Харьковской области. На видео люди в военной форме РФ ведут несколько украинских военнопленных и заставляют их петь гимн СССР и песню „Вставай, страна огромная“.
Прокуратура Харьковской области сообщила утром 3 июня, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины). Прокуратура обвинила российских военных в жестоком обращении с пленными и психологическом давлении.
МВД Чехии запустило пилотный проект, позволяющий украинцам, желающим вернуться на родину, сделать это за счет чешского правительства, сообщает „Радио Прага“.
В рамках проекта, который продлится с июня по ноябрь 2024 года, власти Чехии готовы оплатить возвращение в Украину украинских беженцев, получивших в Чехии статус временной защитой. Власти готовы оплатить билеты на автобус до 400 беженцам, а также оплатить транспортировку в машинах скорой помощи до 30 пациентам.
Правительство Чехии утвердило концепцию добровольного возвращения украинцев в середине мая. На программу выделили пять с половиной миллионов крон (220 тысяч евро). Беженцы смогут воспользоваться возможностью добровольного возвращения один раз.
По данным МВД Чехии на апрель, в стране жили около 339 тысяч граждан Украины, покинувших родину из-за полномасштабного вторжения войск РФ.
В Донецке при обстреле пострадали две мирных жительницы, сообщили власти самопровозглашенной ДНР.
В Петровском районе в результате обстрела ранена женщина 1967 года рождения, а при атаке БПЛА на остановке „Брикетная фабрика“ ранена женщина 1966 года рождения.
Союзники Украины в ближайшее время могут сделать публичные заявления по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны, сообщает „РБК-Украина“ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, сделанное в эфире телемарафона.
По словам Никифорова, в Сингапуре прошла встреча с главой Минобороны США Ллойдом Остином, на которой вопрос ПВО стал основным.
„Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания“, — рассказал Никифоров.
Он добавил, что по поводу новых поставок ПВО Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон — с другими партнерами. „И ожидаем публичные положительные решения уже в ближайшее время“, — заявил Никифоров.
Нидерланды разрешили Украине использовать для ударов по целям в России обещанные 24 истребителя F-16
Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила в интервью Politico, данном на саммите „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапуре.
Оллонгрен заявила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как это сделала Бельгия, где премьер-министр Александр де Кроо предупредил Киев о недопустимости полетов F-16, которые он получит от своей страны, в российском воздушном пространстве.
Оллонгрен сказала, что „ограничений по бельгийскому образцу не будет“. „Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют“, — заявила министр.
Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны.
Оллонгрен и министр обороны США Ллойд Остин были среди высокопоставленных чиновников, встретившихся с президентом Украины Владимиром Зеленским на конференции в Сингапуре 2 июня.
The New York Times рассказала, как власти РФ вывезли из Херсона 46 украинских детей — и позволили их усыновить в России
Газета The New York Times выпустила большое расследование (в том числе по-русски и по-украински) о том, как российские власти во время оккупации Херсона вывезли 46 детей из Херсонского дома ребенка, государственного учреждения для детей с особыми потребностями. Многих детей, по данным издания, усыновили в России.
„Журналисты The New York Times проследили, как целая сеть политиков и должностных лиц, связанных с партией президента Владимира Путина, провели кампанию по перемещению украинских детей из Херсона“, — пишет газета.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7, который состоится в Италии 13-15 июня, сообщил в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
По его словам, на встрече Зеленский будет обсуждать дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции истребителей и шаги для ускорения поставок F-16.
ФСБ России объявила, что задержала пятерых членов украинской агентурной группы в Севастополе, которые якобы планировали теракты в Крыму, сообщает „Интерфакс“.
В ФСБ утверждают, что задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, которых спецслужбы Украины завербовали на территории Запорожской области. Возбуждены дела по статье о теракте, государственной измене и хранении взрывчатки.
В Москве жены, матери и дети российских мобилизованных пришли к зданию Минобороны РФ и потребовали встречи с главой ведомства Андреем Белоусовым.
Фото и видео появились в телеграм-канале „Паулина/Мобилизация и люди“, который ведет Паулина Сафронова — одна из самых ярких представительниц движения жен мобилизованных.
В результате российского авиаудара по Михайловке в Донецкой области погибли два человека, в том числе 12-летний мальчик, один человек ранен. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин
По его словам, российские военные утром 3 июня сбросили на село управляемую авиабомбу, а спустя полтора часа нанесли повторный удар. Повреждения получили не менее пяти домов.
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