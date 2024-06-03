Жены и матери мобилизованных пришли к зданию Минобороны в Москве. Они потребовали встречи с новым министром

На фотографиях видно, что женщины стоят на коленях. На их плакатах есть такие надписи: „Пожалуйста, верните папу домой“, „Мобилизованным пора домой“, „Белоусов Андрей Рэмович, поговорите с нами. Мы есть“, „Установите сроки службы бойцов на СВО“. Как только женщины собрались у здания Минобороны, к ним вскоре подъехал автозак с сотрудниками полиции, отмечает Sotavision.

Одна из женщин, участвующих в акции, рассказала „Агентству“, что для участия в пикете объединились жены мобилизованных из разных групп, за исключением „Пути домой“, объявленного Минюстом РФ „иноагентом“. На акцию женщины пришли с детьми.

Участницы акции встали на колени после приезда полиции, пояснила изданию одна из женщин.

„Подъехал автозак, мы встали на колени. В основном это показательный жест: „Давайте с колен тащите жен мобилизованных в автозаки“. Кто-то [таким способом] умоляет Белоусова о встрече“, — рассказала она.

Вскоре к женщинам вышел мужчина в офицерской форме. Как пишет „Осторожно, новости“, в разговоре с представителем Минобороны участницы акции пожаловались на обращение с солдатами, проблемы на службе и бессрочный характер мобилизации. В ответ военный сказал, что для того, чтобы мужчины могли вернуться домой, нужен указ, которого нет.

Военный также сказал, что женщины вышли специально, чтобы их снимали „телеграм-каналы оппозиционные“ и „раскачивали лодочку“. „После этого не надо назваться гражданами России“, — цитирует военного телеграм-канал. После этого он начал записывать части и проблемы военных, о которых говорили женщины.

31 мая Минюст России объявил „иностранными агентами“ движение жен мобилизованных „Путь домой“ и его основательницу Марию Андрееву.

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