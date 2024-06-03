Энцо Мареска назначен на пост главного тренера „Челси“

Отмечается, что стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон, пишет „Чемпионат“.

Предыдущим клубом Марески был „Лестер“. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, „Лестер“ получит компенсацию в размере € 10 млн за досрочное расставание с Энцо. Под руководством Марески „лисы“ набрали 97 очков и заняли первое место в Чемпионшипе, вернувшись в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.

„Присоединиться к „Челси“, одному из крупнейших клубов мира, – мечта любого тренера. Вот почему я так рад этому шансу.

Я с нетерпением жду возможности поработать с очень талантливой группой игроков и персонала для создания команды, которая продолжит традицию успеха клуба и заставит наших болельщиков гордиться“, – приводит слова Марески пресс-служба лондонского клуба на официальном сайте.

Напомним, 21 мая „Челси“ объявил о расторжении контракта с Маурисио Почеттино по обоюдному согласию. По итогам прошедшего сезона АПЛ лондонцы набрали 63 очка и заняли шестое место.

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