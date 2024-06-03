ВИДЕО | Украина уничтожила российскую колонну в Курской области. Переданные США ракеты поразили российские ПВО под Белгородом

В выходные российские военные блогеры начали публиковать печальные сообщения о том, что их армия ничему не научилась после потерь 2022 года. Поначалу российские блоги лишь намекали, что что-то плохое случилось как минимум с одной из их крупных колонн. Украинская сторона тоже хранила молчание.

„Третий год войны - спереди и сзади по колоннам бьют точными выстрелами, а потом начинают уничтожение целых квадратов“, - сетуют авторы популярного Telegram-канал „Два Майора.

„Если кто еще не понял, нужно запретить двигаться колоннами более двух машин и собирать более пяти бойцов, - ругаются в блоге Lnr1. - Когда же командиры возьмутся за голову?“



В понедельник украинская сторона нарушила молчание и опубликовала видео обстрела в Курской области, в результате которого пострадала колонна российской техники. Обстрел и его съемка были осуществлены бойцами 53-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны Украины. Атака произошла в районе города Сенжа Курской области и привела к гибели не менее восьми российских грузовиков, в основном КамАЗов и Уралов. Граница Украины с Сумской областью находилась всего в трех километрах. Вооруженные силы Украины напоминают, что в начале мая в том же районе Курской области минометным обстрелом был уничтожен зенитный комплекс „Бук-М1“, что, по всей видимости, способствовало нанесению нынешнего удара.