Звезда российского хоккея: Если вернусь в Россию, то сразу же окажусь в Сибири

Защитник „Ванкувер Кэнакс“ объяснил журналистам в Канаде и США, что не сможет поехать домой на летние каникулы из-за проблем, с которыми ему придется столкнуться.

Возвращение в Россию? „На следующий же день я буду в Сибири“, — цитирует Задорова Sportsnet.

Никита Задоров, который проводит это лето с семьей в Майами, — единственный российский хоккеист в НХЛ, публично осудивший войну в Украине.

Кроме того, он подверг резкой критике руководство страны и особенно президента Владимира Путина.

Этим летом 29-летний Задоров может стать неограниченно свободным агентом. Он подтвердил, что хочет получить длительный контракт, потому что может играть на высоком уровне как минимум до 36 лет.

„Главное [при выборе клуба] — это по-прежнему выиграть Кубок Стэнли. Это был мой пятый плей-офф, и мне так и не удалось пройти дальше второго раунда. Я просто хочу найти команду и дом, где у меня будут шансы на победу. Думаю, „Ванкувер“ - одна из таких возможностей“, — сказал Задоров.

Во втором раунде плей-офф нынешнего сезона НХЛ „Ванкувер“ проиграл „Эдмонтон Ойлерз“ со счетом 3:4. Теперь „Ойлерз“ вышел в финал Кубка Стэнли, где им предстоит сразиться с „Флоридой Пантерз“.

Задоров покинул Россию в возрасте 17 лет, чтобы играть в Северной Америке. В 2019 году он завоевал бронзу чемпионата мира в составе сборной России.

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