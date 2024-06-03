Приюту нужна ваша помощь! Чтобы развеять подозрения, Виктору пришлось побрить загривок

Котенок Виктор появился в Pesaleidja совсем недавно. У него сразу же взяли анализы крови, а также провели осмотр, во время которого врач обнаружил на загривке животного корку. Шерсть пришлось сбрить для того, чтобы выяснить, в чем конкретно проблема.

Сотрудники приюта объясняют, что у всех новых котов нужно как можно скорее брать кровь на анализ, чтобы проверять состояние их здоровья. Чем раньше будут выявлены проблемы, тем больше шансов, что животное вовремя получит необходимое лечение.

Ветеринар считает, что, скорее всего, Виктор был чьим-то домашним котом, и на его шерсть нанесли какое-то средство для защиты от паразитов, которое ему не подошло. К сожалению, у Виктора нет чипа, поэтому приют не смог самостоятельно найти хозяина.

Анализы крови и общее обследование Виктора обошлись в 166,50 евро. Приют просит помощи в оплате счетов. Анализы помогли убедиться в том, что в остальном животное здорово.

Если вы неравнодушны к работе Pesaleidja и хотите поддержать их, cделать это можно так:

Единоразовое пожертвование можно сделать, позвонив на горячую линию пожертвований Pesaleidja MTÜ:

900 0950 - цена звонка 50 EUR

900 9025 - цена звонка 25 EUR

900 0915 - цена звонка 15 EUR

900 0905 - цена звонка 5 EUR



Важно! Необходимо прослушать текст целиком, иначе пожертвование сделано не будет!



Деньги также можно перевести на счет приюта Pesaleidja:

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EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB

EE404204278613732108 Coop

EE351700017003105966 Luminor

В пояснении укажите „VIKTOR“!

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