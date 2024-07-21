„Даже если вы ударите собаку по голове, она все равно будет вас любить“. Почему закон в Эстонии плохо защищает домашних животных?
ПАРАДОКС: Жестокое обращение с животными является в Эстонии преступлением, за которое человека могут отправить в тюрьму. На практике же дела увязают в процессуальном болоте, поскольку с точки зрения закона хозяин животного обычно является и обидчиком, и пострадавшим.
„Кормление собаки стало скорее исключением, чем нормой“, — пишет Кристи Метса в Facebook летом 2022 года.
Метса — глава Южно-Эстонского отделения Эстонского союза защиты животных (ELL). В тот год в июльский воскресный день некий мужчина позвонил на инфотелефон зоозащитников и сообщил, что у его знакомого в деревне Аарна, что в Пылвамаа, почти неделю без еды живут несколько домашних животных.
Когда в тот же день Метса приехала на место, ее ждало душераздирающее зрелище. Под домом, пристегнутая двухметровой цепью для скота, сидела испуганная и голодная собака Лотте. Она родила девять щенков, которых теперь отчаянно пыталась защитить.