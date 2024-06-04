Женская сборная Эстонии завоевала бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

В личном зачете Марлен Рийсаар заняла 11-е место с результатом 619,2 очка, Анастасия Олевич - 15-е (618,1 очка), а Сусанна Суле - 18-е (616,2).

Представитель Эстонии Пеэтер Олеск, набравший 577 очков, занял четвертое место в стрельбе из стандартного пистолета. Третье место занял чех Томас Техан, который обошел Олеска лишь по дополнительным показателям.

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