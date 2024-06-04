Женская сборная Эстонии завоевала бронзу на чемпионате Европы по стрельбе
На чемпионате Европы по стрельбе в хорватском Осиеке женская сборная Эстонии в составе Марлеэн Рийсаар, Анастасии Олевич и Сусанна Суле завоевала бронзовую медаль (1853,5 очка) в упражнении 60 выстрелов лежа в стрельбе из винтовки.
Женская сборная Норвегии заняла первое место с 1871 очком, второе место досталось Германии с 1864,6 очка, сообщает Эстонская федерация стрелкового спорта.
В личном зачете Марлен Рийсаар заняла 11-е место с результатом 619,2 очка, Анастасия Олевич - 15-е (618,1 очка), а Сусанна Суле - 18-е (616,2).
Представитель Эстонии Пеэтер Олеск, набравший 577 очков, занял четвертое место в стрельбе из стандартного пистолета. Третье место занял чех Томас Техан, который обошел Олеска лишь по дополнительным показателям.
Золото завоевал словацкий стрелок Мартин Болек, набравший 583 очка. Второе место у представителя Азербайджана Руслана Лунева.
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