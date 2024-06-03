Екатерина Дунцова рассказала, как планирует работать в своем новом статусе „иностранного агента“

В качеств кандидата в президенты Екатерину не допустили даже до сбора подписей в свою поддержку, но количество её сторонников позволило Дунцовой стать заметной фигурой в лагере легальной демократической оппозиции. Учредительный съезд новой партии власти смогли один раз сорвать, но в мае со второго раза форум состоялся. „Рассвет“ сейчас продолжает свое структурное оформление в регионах. При этом 14 мая 2024 года Совет Федерации РФ одобрил закон, запрещающий лицам, признанными иностранными агентами, избираться на выборах любых уровней, быть доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений и их уполномоченными представителями.

В интервью журналу „Спектр“ Екатерина Дунцова рассказала о первой реакции на решение чиновников внести её в „черные списки“, планах оспорить данное решение Минюста, о новых союзниках партии „Рассвет“ и мыслях по поводу предложения уехать из страны.

- Вы с соратниками заранее готовились к такому сценарию? Обсуждали с юристами возможный ход событий: оставаться ли Вам теперь официально лидером партии или формальной уйти в тень?

- Начну с того, что плашка по поводу иноагентства у нас была готова ещё со времени президентской кампании (смеется), поэтому мы достаточно оперативно её везде опубликовали. Конечно, мы готовились. Юристы заранее рассматривали ситуацию.

В плане партийного строительства мы сейчас продолжаем процедуру проведения собраний в регионах. В 40-ка они уже состоялись. Осталось 8 — 9 субъектов федерации. Надеюсь, на следующей неделе мы всё завершим и будем готовы передавать документы в Минюст. Обратно уже ничего не вернёшь — председателем партии меня избрали на съезде, который ещё раз мы проводить не будем. Посмотрим, что нам ответят чиновники после подачи документов.