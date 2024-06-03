Екатерина Дунцова рассказала, как планирует работать в своем новом статусе „иностранного агента“
31 мая Министерство юстиции внесло в реестр „иностранных агентов“ лидера ещё не зарегистрированной партии „Рассвет“ Екатерину Дунцову. Широкой публике имя журналистки и бывшего депутата Ржевской городской думы (Тверская область) стало известно после заявления Екатерины о желании принять участие в президентских выборах 2024 года. Дерзкая попытка матери троих детей сломать шаблонный сценарий президентской кампании привлек к ней большое внимание, на волне которого Дунцова начала политическую карьеру. Об этом пишет „Спектр“.
В качеств кандидата в президенты Екатерину не допустили даже до сбора подписей в свою поддержку, но количество её сторонников позволило Дунцовой стать заметной фигурой в лагере легальной демократической оппозиции. Учредительный съезд новой партии власти смогли один раз сорвать, но в мае со второго раза форум состоялся. „Рассвет“ сейчас продолжает свое структурное оформление в регионах. При этом 14 мая 2024 года Совет Федерации РФ одобрил закон, запрещающий лицам, признанными иностранными агентами, избираться на выборах любых уровней, быть доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений и их уполномоченными представителями.
В интервью журналу „Спектр“ Екатерина Дунцова рассказала о первой реакции на решение чиновников внести её в „черные списки“, планах оспорить данное решение Минюста, о новых союзниках партии „Рассвет“ и мыслях по поводу предложения уехать из страны.
- Вы с соратниками заранее готовились к такому сценарию? Обсуждали с юристами возможный ход событий: оставаться ли Вам теперь официально лидером партии или формальной уйти в тень?
- Начну с того, что плашка по поводу иноагентства у нас была готова ещё со времени президентской кампании (смеется), поэтому мы достаточно оперативно её везде опубликовали. Конечно, мы готовились. Юристы заранее рассматривали ситуацию.
В плане партийного строительства мы сейчас продолжаем процедуру проведения собраний в регионах. В 40-ка они уже состоялись. Осталось 8 — 9 субъектов федерации. Надеюсь, на следующей неделе мы всё завершим и будем готовы передавать документы в Минюст. Обратно уже ничего не вернёшь — председателем партии меня избрали на съезде, который ещё раз мы проводить не будем. Посмотрим, что нам ответят чиновники после подачи документов.
Неожиданностью в истории с иноагентством, наверное, стало то, что Минюст в своих документа приписал мне телеграм каналы, которые я не администрирую. В частности, канал молодёжной организации „Рассвет“, в которую я не вхожу. Это, конечно, очень обидно и несправедливо, потому что ребята в своей структуре занимаются всем сами. В этой самостоятельности как раз и привлекательность нашей „молодёжки“. Это то, чего подростки не могут получить в других организациях работающих сегодня в России.
- Вы не имеет отношение к молодежному крылу своей партии?
- Молодёжный „Рассвет“ — это самостоятельная общественная организация для ребят 14 — 18 лет. Они ещё не могут быть членами партии, но они уже граждане Российской Федерации с паспортами. Наша „молодежка“ — альтернатива таким существующим общественным объединениям, как „Движение первых“ или „Молодая гвардия“.
Теперь все публикации в их телеграм канале должны маркироваться так, что они, якобы, размещены мною. Это достаточно странно и невозможно, поскольку я не являюсь ни администратором их канала, ни участником этого объединения. За ребят я очень переживаю и за рядовых членов партии тоже.
- Как взрослые соратники отнеслись к новости о Вашем статусе?
- Вчера была небольшая паника, конечно, но потом все быстро успокоились. Никто из чатов не выходил. На 1 июня у нас запланированы две консультации с юристами. Одна будет для региональных координаторов, на другой будем обсуждать план действий по порядку обжалования решения Минюста и финансовые ограничения, которые связаны с этим статусом.
Наверное, это впервые, когда лидер партии — „иностранный агент“. Если власти будут предпринимать в дальнейшем попытки как-то ограничить нашу партийную деятельность, то это будет вообще уникальный случай. Им придется под конкретного человека менять закон, потому что сегодня нет ограничений, связанных с иноагентством, касающихся именно политических партий. Их нельзя признать иностранными агентами.
- Оппозиционерка Эльвира Вихарева 31 мая, комментируя внесение Вас и Марины Литвинович в „реестр иностранных агентов“, очень резко отрицала любые попытки добиться изменений в России через участие в выборах. Она пишет: „ты либо радикализируешься, называя вещи своими именами и идешь на риск отстаивая правду, либо уходишь во внутреннюю эмиграцию, либо уезжаешь“.
— Это точно не тот выбор, который стоит передо мной. Все эти три варианта мне не подходят. Мы остаёмся здесь, наша команда работает, никто из чатов соратников не выходил, поэтому я вижу для себя только один путь — обжаловать решение Минюста и двигаться дальше в рамках правового поля, остатки которого надо использовать.
- Здесь мы возвращаемся к планам „Рассвета“. Если я правильно понимаю, то в сентябре в Едином дне голосования ваша партия принять участие не успеет?
- Нет, конечно. Я уже говорила о том, что наши ребята пойдут на выборы осенью либо самовыдвиженцами, либо через партию „Гражданская инициатива“. Нам важно, чтобы эта партия сохранилась. Их представителям необходимо, по закону, в ближайший год участвовать в 40 муниципальных избирательных кампаниях и хотя бы дойти до момента регистрации в качестве кандидатов.
Недавно мы образовали предвыборную коалицию, куда кроме „Рассвета“ и „Гражданской инициативы“ вошла еще одна независимая структура во главе с Дмитрием Кисиевым — „Штаб кандидатов“. Ранее Дмитрий возглавлял предвыборный штаб Бориса Надеждина на президентских выборах. „Штаб“ займется инфраструктурой, которая будет обеспечивать учет поступающих заявок от потенциальных кандидатов, обеспечивать их юридическое сопровождение, поддержку на выборах.
- В своем телеграм-канале Вы вспомнили слова главы Минюста Константина Чуйченко мол никто из „иноагентов“ не декларировал, что он за Россию и против иностранного вмешательства в её дела. Далее Вы пишите: „Я заявляю, что я за Россию и против иностранного вмешательства в наши дела“. Не боитесь, что ряд Ваших потенциальных сторонников, прежде всего, за рубежом не примет такую позицию?
- Понятно, что это зеркальное отражение слов господина Чуйченко. Для любого гражданина нормально говорить о самостоятельности и независимости своей страны. Под иностранным вмешательством я понимаю непосредственное влияние на какие-то процессы со стороны иностранных государств. Это недопустимо в любом случае, поэтому я не считаю, что потеряю сторонников. Это нормальная логика здравомыслящего человека.
- В современной ситуации часть российских оппозиционеров уверена, что зарубежное вмешательство могло бы положительно сказаться на будущем России…
- Я за международное сотрудничество, но на равных партнерских отношениях. Если приходить к какому-то консенсусу по серьезным вопросам, то это должно быть общее решение, а не то, что кто-то придёт к нам со стороны и скажет: „Сейчас я у вас здесь порядок наведу“. Не принято ведь приходить в чужой дом без приглашения и указывать хозяевам, как им справляться с какими-то проблемами.
P.S. Партия „Рассвет“ поддержала выдвижение блокадницы Людмилы Васильевой кандидатом на выборах губернатора Петербурга, сообщает „Бумага“. „Рассвет“ поможет Васильевой, которая является сопредседателем движения „Европейский Петербург“, организовать работу предвыборного штаба. Согласно решению Городской избирательной комиссии, выборы главы Санкт-Петербурга пройдут 6−8 сентября текущего года.
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