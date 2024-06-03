Опубликовано видео, на котором украинских пленных заставляют петь гимн СССР. Прокуратура Украины начала расследование

На видео пленных, у которых завязаны глаза, ведут цепочкой по лесной дороге. Сопровождающие их военные требуют от пленных петь гимн, а затем бьют тех, кто идет впереди. „Че думаешь, у тебя БР-6 (бронежилет — прим. ред. ), что ли, непробиваемая“, — говорит один из бойцов упавшему от удара пленному. „Че, убивать его?“ — спрашивает другой, стоя над лежащим. Когда тот не встает, боец стреляет из автомата в землю рядом с его головой.

В офисе Генпрокурора Украины заявили о жестоком обращении и психологическом давлении на пленных. Действия военнослужащих, которые их сопровождали, назвали нарушением Женевских конвенций, согласно которым пленные имеют право на гуманное обращение.

Досудебное расследование открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины), его ведет Харьковская областная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины. Следователи устанавливают личности потерпевших и военнослужащих на видео.

Журналисты телеканала „Суспильне“ идентифицировали одного из военных, снимавшего видео. По их данным, это 32-летний Алексей Киприн из Санкт-Петербурга. На видео его называют позывным „Барс“. Как пишет „Суспильне“, Киприн в своих соцсетях публиковал фото в военной форме разных лет с комментарием, что он „на страже Руси с 2014 года“. По данным журналистов, он служил в милиции самопровозглашенной ЛНР. Интервью с Киприным также есть на сайте Минобороны России — в нем его называют командиром штурмовой роты с позывным „Барс“. Кроме того, по информации из соцсетей, у Киприна есть орден Святого Георгия — высшая военная награда России.

Журналисты связались с Киприным в вотсаппе, представившись „российской пропагандисткой“. Он ответил: „Гимн пели плохо. Подзатыльников надавали и в лагерь военнопленных передали“.

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