Экс-тренер сборной России по футболу возглавил команду Казахстана

Последним местом работы Черчесов был венгерский клуб „Ференцварош“, который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, с которой дошел до 1/4 финала ЧМ-2018.

С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев возглавил грозненский „Ахмат“, а в мае российский специалист покинул сборную Казахстана.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.