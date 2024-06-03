03.06.2024, 14:21
Экс-тренер сборной России по футболу возглавил команду Казахстана
ФОТО: | Scanpix
Бывший тренер российской сборной Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана по футболу. Об этом сообщает Казахстанская федерация футбола.
Последним местом работы Черчесов был венгерский клуб „Ференцварош“, который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, с которой дошел до 1/4 финала ЧМ-2018.
С 2022 по 2024 год сборную Казахстана возглавлял Магомед Адиев. В апреле этого года Адиев возглавил грозненский „Ахмат“, а в мае российский специалист покинул сборную Казахстана.
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