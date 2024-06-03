Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по целям в России

„Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют, — заявила министр. — Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны“.