Говорил ли представитель Госдепа США Мэттью Миллер, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей?

Запись с предполагаемым выступлением Мэттью Миллера длится 49 секунд и распространяется в двух версиях: с русскоязычными субтитрами и без них . В ролике показана некая пресс-конференция, на которой официальный представитель Государственного департамента США отвечает на вопрос журналиста и якобы произносит, что в Белгороде „практически не осталось мирных жителей“ и что „там полно военных объектов“.По данным сервиса TGStat, в Telegram на момент написания этого разбора появилось порядка 300 постов о вирусном видео и предполагаемом заявлении Миллера, которые в общей сложности набрали более 2 млн просмотров. Например, об этом написали медиаменеджерка Кристина Потупчик (20 000 просмотров), „военкор“ Александр Коц (10 000, пост удалён), издание „Блокнот“ (дважды: 65 000 и 28 000 , второй пост удалён), каналы Colonelcassad (266 000), „ Ne.Сахар “ (239 000), „ Наблюдатель “ (173 000), „ Украина.ру “ (110 000), „ Что произошло? “ (75 000) и другие.Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ответил на предполагаемое заявление Миллера, заявив, что представитель Госдепа США лжёт. „Мы ведём учёт по всем атакам на гражданские объекты и население. И по Белгородской области она на сегодня такая: разрушено или повреждено уже 18 000 квартир и домов, повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирного назначения, убито 175 человек, почти 800 ранено. Не особо рассчитываю на то, что эту информацию доведут до циника из Госдепа, но правда в любом случае за нами“, — рассказал Фадеев. О комментарии главы СПЧ рассказало государственное информагентство ТАСС. В беседе с изданием News.ru член Совета Федерации РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал распространяемое заявление Миллера так: „Насколько мы знаем, в Вашингтоне, Нью-Йорке, Берлине, Париже и Варшаве, не говоря уж о Киеве, тоже не осталось гражданского населения. Там сплошные военные объекты“.

Хотел уточнить кое-что из того, что вы сказали в самом начале. Мне кажется, я слышал, как вы сказали, что есть определённые типы военных систем, которые мы не предоставим Израилю для использования в кампании в Рафахе. Исключает ли заявление президента поставку этих или аналогичных вооружений Израилю для использования в других районах в этот период времени?

„Проверено“ предположило, что вирусное видео было смонтировано на основе записей двух разных пресс-конференций, и изучило трансляции ежедневных брифингов для прессы, доступные на YouTube-канале Госдепартамента США. В синем галстуке Миллер выступал 9 мая 2024 года — фрагмент, соответствующий первой трети вирусного ролика (00:00–00:16), начинается на временной отметке 30:18 . Однако журналист, которого, согласно стенограмме, Миллер назвал Джошем, спрашивал не о Белгороде и Украине, а о Рафахе и Израиле. Причём вопрос был длиннее того, что задан в вирусном ролике, поэтому авторам монтажа пришлось обрезать лишний видеоряд с журналистом, а также изменить движения его губ с помощью нейросети. В оригинале вопрос звучал так:

Если верить ролику, за то время, пока журналист задаёт вопрос, американский чиновник успел переодеться. В начале записи на Миллере белая рубашка и синий галстук, а отвечает он уже одетым в голубую рубашку с фиолетовым галстуком. Кроме того, движения губ чиновника не всегда совпадают с произнесёнными им словами.

Журналист: „Вы уже изложили позицию США по этому вопросу, но вы не сказали, что думаете насчёт других стран. Уже десять государств разрешили использовать своё оружие, чтобы поражать цели глубоко на территории России. Они будут способны бить по военным объектам?“Миллер: „Все мы видим, как развивается ситуация. Нам нужно провести чёткую границу между тем, что является гражданским объектом, а что нет. Мы осведомлены, что в Белгороде — российском городе, расположенном примерно в 45 милях от украинского Харькова, — практически не осталось мирных жителей. На текущий момент он практически полон военными целями, и мы наблюдаем, как то же самое начинается в соседних регионах. Необходимо дать понять России, что это неприемлемо. Так что мы будем поддерживать наших союзников во всём, что бы они ни решили делать, и, возможно, поможем колеблющимся сделать правильный выбор“.

В голубой рубашке с фиолетовым галстуком Миллер общался с прессой во время брифинга 28 мая. Сравнивая движения головы и рук, „Проверено“ установило, что оставшаяся часть вирусного ролика (00:16–00:49) соответствует фрагменту трансляции, начинающемуся в официальной трансляции примерно на отметке 30:03. В оригинале чиновник отвечал на вопросы корреспондентки издания Al Arabiya Нади Билбасcи — они, как, как и в первом случае, касалась темы военного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса, который сложился в том регионе. Также журналистка попросила прокомментировать мнение, что Израиль совершает геноцид в отношении палестинского народа. В ответ Миллер назвал гуманитарную ситуацию ужасной и заявил:

Мы не считали и не считаем, что Израиль совершает геноцид. Ничто из того, что они (израильтяне. — Прим. ред.) сделали, не соответствует юридическому определению этого понятия, и мы видели, как они предпринимали шаги, чтобы разрешить доставку гуманитарной помощи. Мы видели, как они принимали меры, чтобы попытаться минимизировать ущерб гражданскому населению. Как мы уже говорили, когда опубликовали доклад National Security Memo 20, есть израильские юристы, которые интегрированы в процессы целеуказания и имеют возможность отдавать обязательные для исполнения приказы о блокировании ударов по определённым целям. Так что всё это учитывается при вынесении такого юридического вердикта. Мы просто принципиально не считаем их действия таковыми и не думаем, что факты вообще подтверждают это. Это не значит, что не было огромных человеческих страданий. Конечно, они есть. И во многом это вина [группировки] ХАМАС, которая продолжает прятаться за спинами мирных жителей. И, конечно, во многом это вина Израиля, который должен предпринять дополнительные шаги, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению и уменьшить его страдания. И это то, чего мы будем продолжать добиваться от него.