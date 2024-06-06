Смарт-часы – это незаменимый помощник летом

В летний период хочется быть активными, здоровыми и стильными. Смарт-часы являются неотъемлемым спутником, который поможет вам насладиться летом в полной мере — от мониторинга вашего отдыха до отслеживания вашей активности. Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина рассказывает, как максимально эффективно использовать смарт-часы летом.

Получайте напоминания о потреблении воды

Чрезвычайно важно поддерживать достаточное количество жидкости в организме в жаркие летние дни. „Смарт-часы могут помочь в этом, регулярно напоминая о необходимости пить воду“, — говорит эксперт по технологиям. Таким образом, пользователь часов не забывает заботиться о своем здоровье и может быть уверен, что потребляет достаточно жидкости, чтобы вести активный образ жизни и хорошо себя чувствовать.

Используйте часы как помощник на мероприятиях и прогулках

Лето насыщено различными мероприятиями и поездками, где смарт-часы окажутся как нельзя кстати. Мишина отмечает, что смарт-часы можно использовать для быстрого ответа на сообщения, получения напоминаний календаря и в качестве инструмента навигации.

Также во время разных событий, поездок или фестивалей не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой в сумке дополнительные зарядные устройства для часов - ведь сегодня многие смарт-часы имеют длительное время автономной работы. „Например, батарея Huawei Watch FIT 3 работает до 7 дней при обычном использовании, а максимальная продолжительность — до 10 дней“, — объясняет Мишина, добавляя, что эти смарт-часы совместимы как с Android, так и с iOS.

Отслеживайте свою активность и тренировки