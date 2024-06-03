Злобный мурлыка, грызун-захватчик и собачье горе: на выходных спасали и людей, и животных

В субботу в 15.01 спасатели получили сообщение, что в жилом доме на улице Парги в столичном районе Нымме белка пробралась через форточку окна в спальню.

Незваный хвостатый гость устроился в шкафу для одежды и отказался его покидать. На помощь были вызваны ныммеские спасатели, которые выпроводили грызуна-захватчика обратно на природу.

Спасателям Восточного спасательного центра тоже пришлось иметь дело с самовольным вторжением в жилище человека. В пятницу в Тапа в 19.38 местным спасателям поступил вызов из дома на улице Эха, где в квартиру забралась чужая кошка. Животное было злым, и хозяева не решились его трогать. Спасатели поймали злобную кошку и вынесли ее на улицу.

Спасатели Лыунаского региона оказали помощь еще одному попавшему в беду четвероногому другу. В субботу в 7.39 в Центр тревоги сообщили, что в Выру у стоящего на улице Юри автомобиля захлопнулись на замок двери, а ключи вместе с собакой стались в машине. Оставшемуся в машине животному грозил тепловой удар. Прибывшие на место спасатели помогли разблокировать двери автомобиля.

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