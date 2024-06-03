Болельщики выбежали на поле в финале Лиги чемпионов по просьбе беларусского стримера

После начала матча к игрокам „Реала“ и „Боруссии“ на поле попытались выбежать в общей сложности пять человек, но двое из них были остановлены сотрудниками службы безопасности. Из-за инцидента игра была остановлена ​​почти на две минуты.

Все болельщики, выбежавшие на поле, были одеты в белые футболки с надписью „Mellstroy“ - отсылка к белорусскому стримеру Андрею Буриму. Как оказалось, акцию финансировал именно он, поскольку в феврале Бурим написал в Telegram, что те, кто выйдет на поле в финале Лиги чемпионов в футболках с его именем, получат 30 миллионов рублей, или около 305 тысяч евро.

У 25-летнего Бурима, который в основном проживает в Москве или на родине, в Instagram более трех миллионов подписчиков. Белорус и раньше попадал в поле зрения СМИ, поскольку его обвиняли в публикации обнаженных фотографий несовершеннолетних и издевательствах над своей девушкой. По данным немецкой газеты Bild, Бурим разыскивается в России, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратах.

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