Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об „иноагентах“
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон „О прозрачности иностранного влияния“, на который накладывала вето президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом, как пишет „Медуза“, со ссылкой на брифинг Папуашвили в парламенте сообщает „Эхо Кавказа“.
Закон вступает в силу сразу после подписания.
Закон „О прозрачности иностранного влияния“ предусматривает создание реестра „иноагентов“, где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Правящая партия „Грузинская мечта“ вносила его в парламент дважды. В марте 2023 года, после первого внесения, он был отозван в связи с многочисленными протестами. Однако в апреле 2024 года „Грузинская мечта“ внесла его повторно.
Во второй раз, несмотря на протесты, сопровождавшие обсуждения закона, он был принят — 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламент смог его преодолеть большинством участников правящей партии.
Оппозиция в Грузии называет инициативу калькой с российского закона об „иноагентах“. В Евросоюзе предупредили, что принятие закона станет „серьезным препятствием“ на пути Грузии к вступлению в ЕС, а после преодоления вето выразили „глубокое сожаление“ в связи с решением парламента Грузии. Госдепартамент США в связи с принятием закона ввел новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за „подрыв демократии“ в стране.
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