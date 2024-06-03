Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об „иноагентах“

Закон вступает в силу сразу после подписания.

Закон „О прозрачности иностранного влияния“ предусматривает создание реестра „иноагентов“, где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Правящая партия „Грузинская мечта“ вносила его в парламент дважды. В марте 2023 года, после первого внесения, он был отозван в связи с многочисленными протестами. Однако в апреле 2024 года „Грузинская мечта“ внесла его повторно.

Во второй раз, несмотря на протесты, сопровождавшие обсуждения закона, он был принят — 14 мая парламент Грузии одобрил его в третьем чтении. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако парламент смог его преодолеть большинством участников правящей партии.

Оппозиция в Грузии называет инициативу калькой с российского закона об „иноагентах“. В Евросоюзе предупредили, что принятие закона станет „серьезным препятствием“ на пути Грузии к вступлению в ЕС, а после преодоления вето выразили „глубокое сожаление“ в связи с решением парламента Грузии. Госдепартамент США в связи с принятием закона ввел новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за „подрыв демократии“ в стране.

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