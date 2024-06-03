Цирк, обогнавший олимпийского чемпиона и рекордсмена мира, занял на соревнованиях в Монако третье место

24-летняя Цирк занял четвертое место в предварительных заплывах на 200 м вольным стилем, преодолев дистанцию за 1.48,73, а в финале он улучшил время, преодолев дистанцию за 1.47,89, и завоевал бронзовую медаль в условиях жесткой конкуренции.

Золотую медаль завоевал южнокореец Хван Сону (1.46,23). За ним последовал его соотечественник Ли Ходжун (1.46,63). На последних 50 метрах Цирка попытался догнать рекордсмен мира на дистанции 200 м баттерфляем Криштофа Милака, но вынужден был довольствоваться четвертым местом, уступив эстонцу 0,13 секунды. Цирк также обошел действующего олимпийского чемпиона Томаас Дина, который финишировал лишь седьмым.

Цирк теперь вернется на следующие две недели в Эстонию, а 17 июня примет участие в чемпионате Европы, где будет участвовать в заплывах на 100 и 200 метров баттерфляем.

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