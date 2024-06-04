За рубежом
04.06.2024, 12:55

После школы поверните направо. Как европейские консерваторы набирают популярность среди молодежи

 
Даниил Федкевич, rus.delfi.lv
Марин Ле Пен на предвыборном митинге в воскресенье (2.06) в Париже
Марин Ле Пен на предвыборном митинге в воскресенье (2.06) в Париже
ФОТО: Vincent Isore | ZUMAPRESS.com / Scanpix

По последним опросам, ультраправые политики могут получить на грядущих выборах в Европарламент до четверти всех мандатов. Не последнюю роль в потенциальном повороте европейской политики вправо могут сыграть молодые избиратели.

По последним опросам, ультраправые политики могут получить на грядущих выборах в Европарламент до четверти всех мандатов. Не последнюю роль в потенциальном повороте европейской политики вправо могут сыграть молодые избиратели.

Риторика правых популистов в преддверии этих выборов мало чем отличается от привычной: звучат хорошо известные тезисы о борьбе с нелегальной миграцией, призывы к сохранению „традиционных“ ценностей, обещания обеспечить самодостаточность Европы и требования перепроверить, действительно ли так опасны изменения климата и нужно ли столько инвестировать в зеленую экономику. Разделяет консерваторов разве что война в Украине — пока Мелони (пусть и с оговорками) выступает в поддержку Киева, Орбан не скрывает пророссийских взглядов. Но, возможно, главное ноу-хау этой кампании состоит в том, что теперь правые лозунги привлекают все больше молодежи — людей, которые раньше были не склонны голосовать за консерваторов.

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