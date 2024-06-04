04.06.2024, 12:55
После школы поверните направо. Как европейские консерваторы набирают популярность среди молодежи
ФОТО: | ZUMAPRESS.com / Scanpix
По последним опросам, ультраправые политики могут получить на грядущих выборах в Европарламент до четверти всех мандатов. Не последнюю роль в потенциальном повороте европейской политики вправо могут сыграть молодые избиратели.
По последним опросам, ультраправые политики могут получить на грядущих выборах в Европарламент до четверти всех мандатов. Не последнюю роль в потенциальном повороте европейской политики вправо могут сыграть молодые избиратели.
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