После школы поверните направо. Как европейские консерваторы набирают популярность среди молодежи

Риторика правых популистов в преддверии этих выборов мало чем отличается от привычной: звучат хорошо известные тезисы о борьбе с нелегальной миграцией, призывы к сохранению „традиционных“ ценностей, обещания обеспечить самодостаточность Европы и требования перепроверить, действительно ли так опасны изменения климата и нужно ли столько инвестировать в зеленую экономику. Разделяет консерваторов разве что война в Украине — пока Мелони (пусть и с оговорками) выступает в поддержку Киева, Орбан не скрывает пророссийских взглядов. Но, возможно, главное ноу-хау этой кампании состоит в том, что теперь правые лозунги привлекают все больше молодежи — людей, которые раньше были не склонны голосовать за консерваторов.