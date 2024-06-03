Правый поворот, российский фактор и будущее Украины. Что нужно знать о выборах в Европарламент

Почему правые набирают популярность, как это повлияет на европейский курс и ослабнет ли решимость Европы п о могать Украине?

Би-би-си отвечает на главные вопросы о выборах и последствиях правого сдвига в Европе.

Кого и как выбирают европейцы?

Начиная с 6 июня почти 373 миллиона европейцев, обладающих правом голоса, отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать 720 членов Европейского парламента.

Первыми в четверг будут голосовать Нидерланды, в пятницу — Ирландия и Мальта, в субботу — Латвия и Словакия. Во многих странах ЕС голосование состоится в воскресенье, 9 июня.

В большинстве стран можно голосовать с 18 лет, в Греции — с 17, а в Германии, Австрии, Бельгии и на Мальте — с 16. В нескольких странах, например, в Люксембурге и Болгарии, голосование является обязательным.

Количество евродепутатов от каждой страны пропорционально ее населению. Германия, самая густонаселенная страна ЕС, получит 96 мест, Франция — 81 место, а Мальта, Кипр и Люксембург — по шесть.

Как изменится баланс сил в новом Европарламенте?

За неделю до выборов правые, евроскептики и популистские партии, по оценкам Европейского совета по международным отношениям (ECFR), лидировали по опросам в девяти странах ЕС (в Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии) и были на втором или третьем месте еще в девяти странах (Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции).

Если прогнозы окажутся верными, то доля крайне правых депутатов в Европарламенте может возрасти до 25% (им предрекают 184 места), а левоцентристские, либеральные и зеленые партии, наоборот, потеряют мандаты.

В нынешнем парламенте две крупнейшие фракции — правоцентристская „Европейская народная партия“ (ЕНП) и левоцентристский „Прогрессивный альянс социалистов и демократов“ (S&D) — вместе с либеральным блоком Renew составляют так называемую „супербольшую коалицию“.