Правый поворот, российский фактор и будущее Украины. Что нужно знать о выборах в Европарламент(1)
На этой неделе избиратели в 27 странах ЕС проголосуют на выборах в Европарламент, которые могут изменить баланс сил в европейской политике. На них ожидается относительный успех крайне правых, евроскептиков и противников помощи Украине, пишет Би-би-си.
Почему правые набирают популярность, как это повлияет на европейский курс и ослабнет ли решимость Европы помогать Украине?
Би-би-си отвечает на главные вопросы о выборах и последствиях правого сдвига в Европе.
Кого и как выбирают европейцы?
Начиная с 6 июня почти 373 миллиона европейцев, обладающих правом голоса, отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать 720 членов Европейского парламента.
Первыми в четверг будут голосовать Нидерланды, в пятницу — Ирландия и Мальта, в субботу — Латвия и Словакия. Во многих странах ЕС голосование состоится в воскресенье, 9 июня.
В большинстве стран можно голосовать с 18 лет, в Греции — с 17, а в Германии, Австрии, Бельгии и на Мальте — с 16. В нескольких странах, например, в Люксембурге и Болгарии, голосование является обязательным.
Количество евродепутатов от каждой страны пропорционально ее населению. Германия, самая густонаселенная страна ЕС, получит 96 мест, Франция — 81 место, а Мальта, Кипр и Люксембург — по шесть.
Как изменится баланс сил в новом Европарламенте?
За неделю до выборов правые, евроскептики и популистские партии, по оценкам Европейского совета по международным отношениям (ECFR), лидировали по опросам в девяти странах ЕС (в Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии) и были на втором или третьем месте еще в девяти странах (Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции).
Если прогнозы окажутся верными, то доля крайне правых депутатов в Европарламенте может возрасти до 25% (им предрекают 184 места), а левоцентристские, либеральные и зеленые партии, наоборот, потеряют мандаты.
В нынешнем парламенте две крупнейшие фракции — правоцентристская „Европейская народная партия“ (ЕНП) и левоцентристский „Прогрессивный альянс социалистов и демократов“ (S&D) — вместе с либеральным блоком Renew составляют так называемую „супербольшую коалицию“.
Эта коалиция, как ожидается, после выборов потеряет значительное число мест, хотя ЕНП, похоже, все же останется самой большой фракцией.
Второй же по величине силой, согласно опросам, станут две крайне правые группы: „Европейские консерваторы и реформисты“ (ECR) и „Идентичность и демократия“ (ID). Причем ультраправая „Идентичность и демократия“, как ожидается, станет главным триумфатором, увеличив свое представительство с нынешних 58 до 84 мест, а ECR прогнозируют прирост в 18 мест.
Они обойдут либеральную группу „Обновление Европы“ и „Зеленых“/“Европейский свободный альянс“.
В итоге почти половину мест получат евродепутаты, не входящие в „супербольшую коалицию“ трех центристских групп, и впервые ультраправые, консерваторы и христианские демократы могут сформировать правую популистскую коалицию.
Насколько важен Европарламент?
Европарламент — один из трех основных институтов ЕС и единственный из них, избираемый прямым голосованием. Два других — это Европейский совет, где заседают министры и главы правительств, и Европейская комиссия, самый влиятельный орган блока.
Уникальность Европарламента по сравнению с национальными парламентами состоит в том, что евродепутаты не могут сами предлагать новые законы, то есть они не имеют права законодательной инициативы.
Однако они играют важнейшую роль в процессе принятия законодательных резолюций, которые затем реализуются в 27 странах-членах ЕС и касаются всех ключевых вопросов — от мер по борьбе с изменением климата до повышения обороноспособности Евросоюза.
Они вносят поправки в законодательство, а также окончательно голосуют по законопроектам после согласования с Европейским советом и Еврокомиссией.
А самое главное, они утверждают состав Еврокомиссии, которая как раз и пишет проекты всех новых законов для 450 миллионов европейцев.
Евродепутаты имеют право объявить вотум недоверия главе Еврокомиссии и голосуют за кандидатуры высшего руководства Евросоюза.
Выдвигая кандидатов на самый влиятельный пост в ЕС — председателя Еврокомиссии — лидеры Евросоюза просто обязаны учитывать результаты выборов, так как глава Еврокомиссии утверждается в Европарламенте большинством в 361 голос.
У фон дер Ляйен, выдвинутой на эту должность правоцентристской ЕНП и всячески выступающей за укрепление оборонного потенциала ЕС и поддержку Украины, неплохие шансы на переизбрание, хотя конкуренцию ей может составить социалист Николас Шмидт.
С чем связаны успехи ультраправых в Европе?
Причины всплеска их популярности в общем-то очевидны: многие жители стран ЕС недовольны неконтролируемой миграцией, ростом цен на электроэнергию и подорожанием жизни, „зеленой политикой“ и связанными с ней трудностями для фермеров, правительствами своих стран и в целом политическим мейнстримом, неспособным, как они считают, решить их насущные проблемы.
Интересный тренд отмечает издание Politico — ультраправые партии набирают популярность и среди молодых избирателей, в том числе тех, кто на этих выборах будет голосовать впервые.
В Бельгии, Франции, Португалии, Германии и Финляндии антииммигрантские и антимейнстримные партии имеют среди молодежи такую же, если не большую долю сторонников, что и среди избирателей старшего возраста.
Причины этого тоже лежат на поверхности — многие молодые люди живут хуже, чем их родители. Они не видят будущего, не могут купить себе жилье или найти высокооплачиваемую работу. Молодые избиратели хотят перемен.
В Нидерландах ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса нашла отклик у молодежи, увязав в предвыборной кампании обещания доступного жилья с ограничениями на иммиграцию.
В Португалии ультраправая Chega („Хватит!“) тоже опиралась на недовольство молодежи жилищным кризисом и низким качеством жизни.
Во Франции молодой соратник Марин Ле Пен, харизматичный 28-летний лидер ультраправого „Национального объединения“ Жордан Барделла, противник миграции и евроскептик, может рассчитывать на 32% голосов молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, согласно данным опроса Ifop.
Директор европейской программы Института Монтеня из Парижа Джорджина Райт говорит, что европейским избирателям импонирует откровенность правых партий, в отличие от традиционных политиков.
В то же время ряд ультраправых партий изменил риторику, придвинувшись к политическому центру, что позволило им привлечь на свою сторону избирателей-центристов, отмечает Би-би-си.