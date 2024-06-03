На сайте valimised.ee произошли технические сбои

Еще в 09:10 утра, например, было невозможно скачать соответствующее приложение для голосования на операционной системе Windows – сайт предлагал приложение для голосования, предназначенное для Linux.

Немного позже на главной странице сайта valimised.ee появились приложения для голосования для Windows, Mac и Linux. Однако даже при загрузке правильной версии невозможно было просмотреть список кандидатов или проголосовать онлайн.

Сотрудники информационного телефона 1247, указанного на сайте выборов, сообщили, что имеются технические неполадки и их устранением занимаются.

„Через несколько минут после публикации приложения для голосования на сайте выборов некоторым пользователям отображалось приложение для другой операционной системы. Сейчас все версии приложения для голосования доступны на сайте“, – сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

Приложения имеются, но даже после загрузки правильного приложения невозможно проголосовать.

Выборы в Европарламент проходят с 3 по 9 июня.

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