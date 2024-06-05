Lasteabi 116111 | Давление глянца и суицидальное поведение растет: не бывает неважных проблем!

Среди проблем, с которыми обращаются по телефону как сами дети, так и взрослые, заметившие, что ребенок в беде и ему нужна помощь: отношения со сверстниками, с родителями, тема разводов, высокие ожидания общества, анорексия, булимия, буллинг. Проблемы не могут быть неважными или маленькими, если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, защите, мы открыты – подчеркивают специалисты.