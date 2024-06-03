Мужская сборная Эстонии по волейболу вышла в „Финал четырех“ Золотой Евролиги

Эстонские волейболисты начали матч более уверенно и выигрывали со счетом 5:1. Затем гости взяли тайм-аут, но это не изменило рисунок игры, и Эстония выиграла в первой партии со счетом 25:9.

Во второй партии гости не стали играть опаснее, хотя эстонские волейболисты допустили еще несколько ошибок. В итоге эстонская сборная выиграла вторую партию со счетом 25:16.

В третьей партии хозяева снова не дали сопернику вернутся в игру. Последняя партия была выиграна на глазах у родной публики со счетом 25:11.

Все решилось в матче Хорватия - Испания

Хорватия одержала победу со счетом 3:0. Проигрыш Испании означал, что Эстония обошла ее в турнирной таблице, заняв четвертое место и будет играть в „Финале четырех“.

Последний раз сборная Эстонии играла в „Финале четырех“ Золотой лиги в 2021 году.

В полуфинальных дуэлях Украина сыграет с Чехией, а Хорватия будет противостоять Эстонии. Оба матча состоятся 15 июня. На следующий день запланирован финал Золотой Евролиги-2024.

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