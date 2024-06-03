ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по футболу: „Флора“ обыграла „Пайде“, нарвский „Транс“ разгромил „Нымме Калью“, а „Нымме Юнайтед“ одержал вторую победу в сезоне

„Нымме Юнайтед“ одержал вторую победу в сезоне

„Нымме Юнайтед“ вышел вперед в компенсированное к первому тайму время благодаря голу украинского нападающего Михаила Плохотнюка. В самом начале второго тайма Карл Ляэнелайд сделал счет 2:0. В составе пярнуского клуба на 59-й минуте отличился Энрико Веэнсалу.

„Нымме Юнайтед“, одержавший свою вторую победу в сезоне, продолжает занимать в турнирной таблице последнее место.

„Пайде“ потерпел четвертое поражение подряд, уступив „Флоре“

„Флора“ повела в счете на 16-й минуте благодаря красивому дальнему удару Владислава Крейды, а на 31-й минуте Марк Андерс Лепик увеличил преимущество хозяев до двух мячей. „Пайде“ также дважды был близок к голу, но в обоих случаях „Флору“ выручал вратарь.

Пайдесцы, потерпевшие уже третье поражение подряд (плюс одно в финале Кубка Эстонии), с 25 очками занимают четвертое место.

Занимающая первое место „Левадия“ уверенно обыграла „Курессааре“

„Левадия“ вышла вперед уже на второй минуте матча благодаря голу Иоана Яковлева, а в середине второго тайма отличился вышедший на замену Марк Оливер Рооснупп, забивший первым же касанием.

Нарвский „Транс“ устроил горячий прием „Нымме Калью“

На 17-й минуте „Транс“ вышел вперед благодаря голу Леонардо Ролона, но через 2 минуты Промис Давид сравнял счет, забив курьезный гол.

Однако курьезный гол не смутил футболистов нарвского клуба, и перед перерывом Тааниэль Уста снова вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Закария Бегларишвили реализовал пенальти, а на 7-й минуте добавочного времени Серго Кухианидзе забил четвертый гол в ворота гостей.

„Таммека“, прервавшая четырехматчевую серию без побед, забила „Калеву“ четыре безответных мяча

Игра для „Таммеки“ облегчилась уже на 12-й минуте, когда Александр Шведовский получил красную карточку за фол на Дэвиде Эптоне.

Если в первом тайме зрители голов не увидели, то во втором тайме Иезекииль Танимово, Патрик Генро Веелма, Расмус Каллас и Прийт Пеедо помогли „Таммеке“ выиграть со счетом 4:0.

Турнирная таблица:

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