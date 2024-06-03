03.06.2024, 14:04
МНЕНИЕ | Выборы в Европарламент: в Брюссель попадут лучшие из худших?
Консерватизм против либерализма: чья возьмет?
ФОТО: | Delfi Meedia
Важным фактором грядущих выборов станет готовность центристских перебежчиков не оставить и следа от прежних политических взглядов, особенно это касается части „русских“ центристов. Например, готовность многолетнего исследователя „стеклянного потолка“ Марии Юферевой-Скуратовски сделать вид, что она в Центристской партии никогда не состояла. А Юри Ратасу придется прямо сейчас забыть русский язык.
Для оценки любых выборов единственным критерием может быть то, в какой степени избранники представляют свой электорат и в состоянии ли они позитивно повлиять на жизнь избирателей. Европарламент противоречивая структура, и его влияние на жизнь Европы весьма неоднозначно.
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