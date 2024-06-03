МНЕНИЕ | Выборы в Европарламент: в Брюссель попадут лучшие из худших?

Для оценки любых выборов единственным критерием может быть то, в какой степени избранники представляют свой электорат и в состоянии ли они позитивно повлиять на жизнь избирателей. Европарламент противоречивая структура, и его влияние на жизнь Европы в ес ьма неоднозначно.

Общий бюджет складывается из бюджета главных стран-доноров. Формально и доноры и получатели дотаций равны. Получение денег из Брюсселя не может быть поводом для ограничения прав стран-членов или требований вести себя тем или иным образом. Но последние годы весь Евросоюз видит, что через дотации вполне можно потребовать изменить даже внутригосударственную судебную систему. Пример Польши лучшее тому подтверждение. Венгров постоянно „прессуют“ через дотации по тем или иным поводам. Последние месяцы словаки тоже иногда пытаются плыть против течения. Поэтому разговоры о демократии и равноправии в ЕС становятся невеселой „сказкой“, и некоторые страны начинают задумываться о целесообразности своего пребывания в этом политическом объединении.