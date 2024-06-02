02.06.2024, 21:40
„Они были осведомлены о претензиях!“ ЭФМ опровергла утверждения о кольцевой трассе Аудру
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Андрес Халл, оператор кольцевой мототрассы Аудру, подтвердил, что до субботнего происшествия никто не жаловался на безопасность. Однако, по словам Рауля Коова, председателя Эстонской федерации мотоспорта (ЭФМ), это не так.
Латвийский мотогонщик Юрис Апинис (39) погиб на мототрассе Аудру в субботу. Эстонский мотогонщик Райдо Леэнпалу после трагического инцидента объяснил, что причиной трагедии стала ошибка спортсмена при вождении, но часть вины лежит и на мототрассе в Аудру.
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