„Они были осведомлены о претензиях!“ ЭФМ опровергла утверждения о кольцевой трассе Аудру

Латвийский мотогонщик Юрис Апинис (39) погиб на мототрассе Аудру в субботу. Эстонский мотогонщик Райдо Леэнпалу после трагического инцидента объяснил, что причиной трагедии стала ошибка спортсмена при вождении, но часть вины лежит и на мототрассе в Аудру.

„На кольцевой мототрассе в Аудру нет ни асфальтовых зон замедления. Вместо этого вдоль трассы в Пярну есть травянистая полоса, на которой очень трудно остановить мотоцикл, а за ней - кювет, в который, к сожалению, на полной скорости въехал латыш“, — сказал Леэнпалу, отметив, что мотоциклисты заранее проинформировали владельцев трассы и ЭМФ о проблемах с безопасностью.