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02.06.2024, 21:40

„Они были осведомлены о претензиях!“ ЭФМ опровергла утверждения о кольцевой трассе Аудру

 
В субботу на трассе Аудру произошел трагический инцидент.
В субботу на трассе Аудру произошел трагический инцидент.
ФОТО: Karli Saul

Андрес Халл, оператор кольцевой мототрассы Аудру, подтвердил, что до субботнего происшествия никто не жаловался на безопасность. Однако, по словам Рауля Коова, председателя Эстонской федерации мотоспорта (ЭФМ), это не так.

Латвийский мотогонщик Юрис Апинис (39) погиб на мототрассе Аудру в субботу. Эстонский мотогонщик Райдо Леэнпалу после трагического инцидента объяснил, что причиной трагедии стала ошибка спортсмена при вождении, но часть вины лежит и на мототрассе в Аудру.

„На кольцевой мототрассе в Аудру нет ни асфальтовых зон замедления. Вместо этого вдоль трассы в Пярну есть травянистая полоса, на которой очень трудно остановить мотоцикл, а за ней - кювет, в который, к сожалению, на полной скорости въехал латыш“, — сказал Леэнпалу, отметив, что мотоциклисты заранее проинформировали владельцев трассы и ЭМФ о проблемах с безопасностью.

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