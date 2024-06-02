ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (830-й день) | Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение наносить удары „Хаймарсами“ по территории РФ
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Владимир Зеленский примет участие в саммите „Большой семерки“, который состоится 13–15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.
Премьер-министр пояснила, что на саммите будут присутствовать по меньшей мере пятнадцать приглашенных гостей, включая страны и международные институты, а также лидеры стран-членов группы и папа римский Франциск.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже приедет в Италию.
Как ожидается, на саммите будет одобрен план „Большой семерки“ по использованию замороженных российских активов.
Мелони не сказала, будет ли Зеленский находиться в Италии лично или присоединится по видеосвязи. В мае Зеленский отменил зарубежные поездки после начала крупного российского наступления в Харьковской области.
Издание Politico ранее писало, что Зеленский также собирается посетить мероприятия, посвященные Дню памяти во Франции.
Как отмечает издание, Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью пообщаться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить сомневающихся. „Если у мира есть 300 миллиардов долларов — почему бы не использовать их?“ — говорил он в январе. 300 млрд долларов — это замороженные после начала войны российские активы в западных странах, в основном в Европе.
Дебаты о том, можно ли в какой-то форме использовать эти деньги для помощи Украине, продолжаются уже третий год. В конце мая лидеры стран „семерки“ в общих чертах договорились, как пустить замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных резервов на помощь Киеву: конфискации в пользу Украины не будет, но и в Россию эти деньги уже не вернутся.
Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите мира в Швейцарии
Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Причина — в том, что в саммите не будет участвовать Россия.
От участия в саммите мира, который пройдет 15–16 июня, также отказался Китай — из-за отсутствия Москвы эта встреча „не соответствует запросам и ожиданиям“ Пекина, объяснили в МИД страны. Владимир Зеленский заявил, что 106 стран уже подтвердили свое участие.
Сводка Генштаба ВСУ на 13:00. Главное
На харьковском направлении российские войска попытались продвинуться в районе села Старица. По направлениям Шебекина и Корочи российская армия сбросила 16 управляемых авиабомб в районах Волчанска, Старого Салтова, Нескучного, Старицы, Ивановки и Белого Колодца.
На купянском направлении российские войска начали атаки в районах Дружелюбовки и Невского.
На северском направлении боевые действия продолжаются у Раздоловки и Выемок. Российские войска предприняли шесть атак и нанесли авиаудар в район Ивано-Дарьевки.
На покровском направлении российские войска 13 раз пытались улучшить тактическое положение, ВСУ отбили семь атак. Бои продолжаются в районе села Сокол Донецкой области, также ВСУ отражают атаки у Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки.
На кураховском направлении ВСУ отбили пять атак. Боевое столкновение продолжается в районе Красногоровки.
На времевском направлении российские войска дважды предприняли попытки атак и продолжают попытки продвинуться в направлении Старомайорского. ВСУ отразили атаки.
Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение наносить удары „Хаймарсами“ по территории РФ
На полях саммита в Сингапуре Зеленский и министр обороны Украины Рустем Умеров встретились с министром обороны США Ллойдом Остином. Во время беседы Зеленский выразил благодарность за предоставление разрешения ограниченно бить американским оружием по военным объектам на территории России и отметил неизменную мощную оборонную и политическую поддержку Украины со стороны США, сообщает сайт президента Украины.
„Мы очень благодарны президенту Джозефу Байдену и его администрации за неизменную помощь в борьбе за нашу свободу и независимость“, — сказал Зеленский.
По словам представителя Пентагона, в ходе встречи Остин проинформировал Зеленского о военной помощи Киеву и подтвердил приверженность США сохранению сильной поддержки.
Об этом же Зеленский сказал и во время пресс-конференции в Сингапуре, отметив при этом, что для защиты украинских гражданских объектов от российских обстрелов этого недостаточно.
Минобороны России объявило о захвате Уманского в Донецкой области
Подразделения группировки войск „Центр“ „освободили“ населенный пункт Уманское в ДНР, сообщается в сводке российского Минобороны.
Село Уманское находится в Покровском районе Донецкой области, примерно в 30 километрах к северо-западу от Донецка. В конце мая OSINT-проект Deep State, анализирующий обстановку на фронте по открытым данным, сообщал, что российские войска продвинулись в этом районе.
Минобороны России: прошедшей ночью средства ПВО уничтожили три беспилотника
В ночь на воскресенье средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской и Белгородской областями, утверждает Минобороны России.
Еще один дрон, по сообщениям ведомства, был сбит над акваторией Азовского моря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром написал в телеграм-канале, что над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей.
В Белгороде повреждений домовладений нет, в нескольких селах Белгородского района осколками посечены автомобили, фасады домов и заборы, заявил глава региона. По его словам, пострадавших и погибших нет.
В Курской области трое местных жителей пострадали при сбросе взрывного устройства с беспилотника
Недалеко от села Крупец Рыльского района Курской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, сообщил исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
Трое местных жителей получили ранения и ожоги. Их доставляют в больницу для оказания медицинской помощи.
106 стран подтвердили участие в саммите мира в Швейцарии
У Киева есть подтверждения 106 стран (на уровне лидеров и высокопоставленных представителей), которые примут участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, сказал Владимир Зеленский на Азиатском саммите по безопасности „Диалог Шангри-Ла“, проходящем в Сингапуре.
В Швейцарию также приглашены Палестина и Израиль. По словам Зеленского, Киев пригласил все страны, которые „поддерживают или не поддерживают Украину“. Он добавил, что страна готова „слышать каждое мнение“.
Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином
Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по безопасности „Диалог Шангри-Ла“.
По словам Зеленского, на встрече обсуждались оборонные потребности Украины, усиление системы ПВО, коалиция истребителей F-16 и подготовка двустороннего соглашения о безопасности.
„Благодарю президента Байдена за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий“, — написал Зеленский.
Об этой встрече Зеленского с Остином сообщало издание Politico со ссылкой на источники. По его данным, в Киеве было „некоторое разочарование“ из-за ограничений, наложенных Белым домом на применение американского оружия, и на встрече с Остином этот вопрос должен был стать „центральным“ для обсуждения.
Брифинг Минобороны России. Главное
Группировка войск „Север“ продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и нанесла поражение украинским силам в районах Малых Проходов, Гатища, Липцов и Нескучного Харьковской области, а также отразила семь контратак в районах Глубокого, Липцов и Волчанска Харьковской области.
Группировка войск „Запад“ нанесла поражение ВСУ в районах Синьковки Харьковской области, Стельмаховки Луганской области и Григоровки Донецкой области, а также отразила три контратаки в районе Червоной Дибровы Луганской области.
Группировка войск „Южная“ нанесла поражение ВСУ в районах Калинины, Орехово-Василевки, Константиновки, Зализнянского и Перше Травня Донецкой области, а также отразила контратаку в районе Раздоловки Донецкой области.
Группировка войск „Центр“ нанесла поражение ВСУ в районах Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой Донецкой области, а также отбила пять контратак ВСУ в районах Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского Донецкой области.
Группировка войск „Восток“ нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного Донецкой области.
Группировка войск „Днепр“ нанесла поражение ВСУ севернее Работино, а также в районах Жеребянки и Новопокровки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.
Средства ПВО за сутки сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, а также уничтожили 50 беспилотников, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две ракеты „Точка-У“, три управляемые авиационные бомбы Hammer и противокорабельную ракету „Нептун“.
По материалам „Медузы“ и BBC News Русская служба.