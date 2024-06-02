ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (830-й день) | Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение наносить удары „Хаймарсами“ по территории РФ

Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Владимир Зеленский примет участие в саммите „Большой семерки“, который состоится 13–15 июня в городе Бриндизи на юге Италии.

Премьер-министр пояснила, что на саммите будут присутствовать по меньшей мере пятнадцать приглашенных гостей, включая страны и международные институты, а также лидеры стран-членов группы и папа римский Франциск.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже приедет в Италию.

Как ожидается, на саммите будет одобрен план „Большой семерки“ по использованию замороженных российских активов.

Мелони не сказала, будет ли Зеленский находиться в Италии лично или присоединится по видеосвязи. В мае Зеленский отменил зарубежные поездки после начала крупного российского наступления в Харьковской области.

Издание Politico ранее писало, что Зеленский также собирается посетить мероприятия, посвященные Дню памяти во Франции.

Как отмечает издание, Зеленский, вероятно, воспользуется возможностью пообщаться с главами государств и правительств, чтобы попытаться убедить сомневающихся. „Если у мира есть 300 миллиардов долларов — почему бы не использовать их?“ — говорил он в январе. 300 млрд долларов — это замороженные после начала войны российские активы в западных странах, в основном в Европе.

Дебаты о том, можно ли в какой-то форме использовать эти деньги для помощи Украине, продолжаются уже третий год. В конце мая лидеры стран „семерки“ в общих чертах договорились, как пустить замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных резервов на помощь Киеву: конфискации в пользу Украины не будет, но и в Россию эти деньги уже не вернутся.

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Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Причина — в том, что в саммите не будет участвовать Россия.