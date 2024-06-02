ФОТО | Отт Тянак стал победителем Ралли Италии, опередив на финише француза Ожье на 0,2 секунды

Итальянское ралли завершилось сумасшедшим образом, поскольку Ожье, двигавшийся к уверенной победе, перед последним спецучастком опережал Тянака на 6,2 секунды. Однако на последних километрах спецучастка француз проколол колесо и отстал от Тянака всего на 0,2 секунды.

Ралли Италия (топ-10)

У Тьерри Невилля, набравшего в воскресенье максимальное количество очков (12), 122 очка после шести этапов. Тянак, набравший в Италии в общей сложности 25 очков, сравнялся по этому показателю с Эвансом, но победа в ралли дает эстонцу второе место.

Следующий этап чемпионата мира по авторалли пройдет в конце июня в Польше.

Рейтинг пилотов после Ралли Италии:

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai) 122 очка (0+7+5)

2. Отт Тянак (Hyundai) 104 (15+6+4)

3. Элфин Эванс (Toyota) 104 (10+5+3)

4. Себастьян Ожье (Toyota) 92 (18+4+0)

5. Адриен Фурмо (Ford) 74 (0+1+2)

6. Такамото Кацута (Toyota) 52 (0+2+1)

7.Калле Рованперя (Toyota) 36 (не участвовал)

8. Даниэль Сордо (Hyundai) 27 (13+3+0)

9. Эсапекка Лаппи (Hyundai) 23 (не участвовал)

10. Грегуар Мюнстер (Ford) 16 (8+0+0)

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