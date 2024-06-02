ФОТО | Отт Тянак стал победителем Ралли Италии, опередив на финише француза Ожье на 0,2 секунды
Сегодня, 2 июня, завершился пятый этап чемпионата мира по авторалли — Ралли Италии, победителем которого стал эстонский гонщик Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT). Французский гонщик Toyota GAZOO Racing WRT Себастьен Ожье занял второе место, уступивший Тянаку всего 0,2 секунды.
Итальянское ралли завершилось сумасшедшим образом, поскольку Ожье, двигавшийся к уверенной победе, перед последним спецучастком опережал Тянака на 6,2 секунды. Однако на последних километрах спецучастка француз проколол колесо и отстал от Тянака всего на 0,2 секунды.
Ралли Италия (топ-10)
У Тьерри Невилля, набравшего в воскресенье максимальное количество очков (12), 122 очка после шести этапов. Тянак, набравший в Италии в общей сложности 25 очков, сравнялся по этому показателю с Эвансом, но победа в ралли дает эстонцу второе место.
Следующий этап чемпионата мира по авторалли пройдет в конце июня в Польше.
Рейтинг пилотов после Ралли Италии:
1. Тьерри Нёвиль (Hyundai) 122 очка (0+7+5)
2. Отт Тянак (Hyundai) 104 (15+6+4)
3. Элфин Эванс (Toyota) 104 (10+5+3)
4. Себастьян Ожье (Toyota) 92 (18+4+0)
5. Адриен Фурмо (Ford) 74 (0+1+2)
6. Такамото Кацута (Toyota) 52 (0+2+1)
7.Калле Рованперя (Toyota) 36 (не участвовал)
8. Даниэль Сордо (Hyundai) 27 (13+3+0)
9. Эсапекка Лаппи (Hyundai) 23 (не участвовал)
10. Грегуар Мюнстер (Ford) 16 (8+0+0)
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