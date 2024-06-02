В Финляндии мужчину обязали выплатить 120 000 евро по иску, связанному с коронапаспортом

Дело касалось случая, когда сотрудники кафе Fazer не пустили мужчину в заведение на завтрак в декабре 2021 года из-за отсутствия у него коронапаспорта, пишет Yle.

Мужчина утверждает, что компания Fazer и финское государство, которое отвечает за регулирование коронавирусных ограничений, должны понести ответственность за дискриминацию и нарушение его прав человека. В своем иске мужчина ссылается, в частности, на Закон о базовых правах, Закон о равенстве и Закон о защите прав потребителей.

Государство и компания Fazer оспорили иск. Суд постановил, что, в соответствии с Законом о равенстве, разное обращение с людьми не является дискриминацией, если оно основано на законе.

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