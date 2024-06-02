За рубежом
02.06.2024, 12:59

Под Белгородом замглавы района погиб при взрыве боеприпаса

 
Пожарные работают на месте военного удара в Белгороде, архивное фото
Пожарные работают на месте военного удара в Белгороде, архивное фото
ФОТО: Governor of Belgorod Region | via REUTERS/ Scanpix

Замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб при детонации боеприпаса, еще трое чиновников получили легкие ранения, рассказал губернатор Гладков, пишет DW.

Замглавы Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он назвал случившееся ЧП и принес соболезнования близким погибшего, который занимал также должность секретаря совета безопасности района.

Об обстоятельствах, при которых произошла детонация боеприпаса, в посте ничего не говорится.

Гладков добавил, что незначительные ранения получили еще трое чиновников: глава района Николай Нестеров, глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. „Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах“, - указал губернатор.

По данным Вячеслава Гладкова, шесть мирных жителей пострадали также при обстреле города Шебекино, из них - пятеро пассажиров двух автобусов, получившие осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

Атаки БПЛА на регионы России

Со своей стороны Минобороны РФ сообщило 2 июня в Telegram, что утром этого дня над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был сбит реактивный снаряд РСЗО „Ольха“. Ранее министерство отчиталось об уничтожении над регионом в общей сложности четырех БПЛА самолетного типа.

За ночь дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей были сбиты два украинских БПЛА, говорится в другом сообщении. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря, уточняют в Минобороны РФ.

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