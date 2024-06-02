Литовский пограничник смертельно ранил беглеца, который перевозил контрабанду

Здесь на дороге был замечен VW Passat. Пограничники в форме на внедорожнике службы VSAT с включенными световыми и звуковыми сигналами потребовали остановиться автомобиль, но водитель не подчинился требованию. Он увеличил скорость и начал убегать. Офицеры VSAT развернулись и начали преследовать его на внедорожнике. Еще один пограничник в форме находился неподалеку на дороге. Двигаясь в этом направлении, беглец, возможно, пытался сбить офицера VSAT. В последний момент он избежал столкновения.

По предварительным данным, в случае возникновения опасности для здоровья и жизни и с целью остановить беглеца пограничник произвел один выстрел из своего табельного оружия в колесо мчащегося автомобиля. Есть подозрение, что VW Passat вскоре въехал бы в деревню Табаришкю, где возникла бы большая опасность для окружающих.

Через некоторое время машина остановилась. Гражданин Литвы был обнаружен на водительском сиденье со смертельным огнестрельным ранением. В машине перевозились пачки предположительно контрабандных сигарет. Полиция начала досудебное расследование по данному инциденту. В Вильнюсском пограничном пункте VSAT начато еще одно досудебное расследование по факту контрабанды.

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