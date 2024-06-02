ВИДЕО | Трагическая авария на мототрассе в Пярну, в которой погиб латвийский спортсмен

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ФОТО: Karli Saul
В субботу на мототрассе в Аудру погиб латвийский мотогонщик Юрис Апинис. Из-за трагического происшествия первый этап чемпионата Эстонии и Балтии по кольцевым гонкам, который должен был состояться сегодня, был отменен. Видео видят все подписчики Delfi.
Полиция заявила, что это был несчастный случай и что никакого разбирательства со стороны полиции не последует.
Андрес Холл, руководитель компании Rada OÜ, управляющей трассой в Аудру, заявил сегодня в пресс-релизе, что их трасса соответствует международным стандартам безопасности и что трагическая авария в субботу, вероятно, была совпадением нескольких плохих обстоятельств.