ВИДЕО | Трагическая авария на мототрассе в Пярну, в которой погиб латвийский спортсмен

В субботу на мототрассе в Аудру погиб латвийский мотогонщик Юрис Апинис. Из-за трагического происшествия первый этап чемпионата Эстонии и Балтии по кольцевым гонкам, который должен был состояться сегодня, был отменен. Видео видят все подписчики Delfi.