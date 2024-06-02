За рубежом
02.06.2024, 11:04

Китай посадил космический аппарат „Чанъэ-6“ на обратной стороне Луны

 
ФОТО: Jin Liwang | ZUMAPRESS.com/ Scanpix

Посадочный и взлетный модуль китайского зонда „Чанъэ-6“ успешно сел на обратной стороне Луны в рамках миссии по сбору грунта, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA), пишет Meduza.

Космический аппарат был запущен в начале мая с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Рано утром 2 июня он совершил посадку в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

После посадки „Чанъэ-6“ должен в течение двух дней собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Как отмечает „Синьхуа“, для захвата проб аппарат оснащен буром и роботизированной рукой.

В случае успеха миссии „Чанъэ-6“ Китай станет первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы с обратной стороны Луны.

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