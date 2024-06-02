Китай посадил космический аппарат „Чанъэ-6“ на обратной стороне Луны

Космический аппарат был запущен в начале мая с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань. Рано утром 2 июня он совершил посадку в заданном районе Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

После посадки „Чанъэ-6“ должен в течение двух дней собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Как отмечает „Синьхуа“, для захвата проб аппарат оснащен буром и роботизированной рукой.

В случае успеха миссии „Чанъэ-6“ Китай станет первой страной, собравшей и доставившей на Землю образцы с обратной стороны Луны.

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